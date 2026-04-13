Ek Frente Rojillo organiza viaje de la afición numantina a Sámano

Lunes, 13 Abril 2026 20:31

El Frente Rojillo organiza el desplazamiento de la afición numantina a Sámano, para el partido que el equipo soriano disputará frente al colista y en el que se juega sus aspiraciones de promoción.

Así, los socios de la peña tienen que abonar 45 euros y los que no lo sean, 55 euros, por el viaje de ida y vuelta hasta Sámano,.junta vecinal del municipoio de Castro Urdiales, en Cantabria, con poco más de 3.000 habitantes.

No está incluido en este precio las entradas, que el club cántabro ha establecido en 18 euros para adultos y 8 euros para niños.

El autobus llevará a la afición hasta Castro Urdiales, con llegada prevista a las 11:30 horas y traslado posterior al partido y regreso a Soria.

Los interesados tienen que apuntarse en Viajes Eco Color.

Es necesario un mínimo dee 30 personas para confirmar el viaje.

Los Interesados deben apuntarse cuanto antes porque se va justo de tiempo, ha advertido el Frente Rojillo.

El Sámano, colista del grupo y ya descendioo, juega sus partidos como local en el estadio Vallegón, de hierba artificial, con una capacidad estimada en mil espectadores.[

En principio el terreno era de hierba natural, pero su continuo mal estado, debido a los encharcamientos y al barro, hizo que se cambiará su superficie a la de hierba sintética.