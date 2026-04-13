El Deportivo Fabril, nuevo equipo de Primera RFEF

Lunes, 13 Abril 2026 16:49

El Deportivo Fabril ya es nuevo equipo de la Primera Federación Versus e-Learning 2026/27. Tras eñ ascenso del Real Irún, el filial del Deportivo ha subido de categoría.

Los gallegos, que han superado con contundencia en Riazor, ante más de 5.000 espectadores, a la UD Ourense, han certificado el ascenso tras el empate de su inmediato perseguidor, el Real Oviedo Vetusta.

El filial deportivista ha cimentado su éxito deportivo en su rendimiento defensivo.

Ha sido el equipo menos goleado hasta la fecha - apenas faltan tres jornadas - de toda la Segunda Federación con 19 tantos recibidos.

Los registros ofensivos del Fabril no se han quedado atrás. Con 56 dianas convertidas, el filial deportivistas es el conjunto más realizador del Grupo I, datos que reflejan un promedio de 1'81 goles anotados por partido por un meritorio 0'61 en contra.

Otro de los aspectos claves de la campaña para los de Manuel Pablo ha sido su fortaleza como anfitrión, ostentando los mejores números de los 90 equipos con un total de 38 puntos ante su público fruto de 12 victorias y dos empates en los 16 encuentros disputados en su territorio.

La UE Sant Andreu, con su derrota en la última jornada, deberá esperar para celebrar el campeonato y el ascenso en el grupo III de Segunda RFEF.

Mientras, en el sur, los nervios siguen a flor de piel y todo sigue más apretado que nunca: el UCAM Murcia vuelve y la UD Sanse se tropieza.

En el Grupo IV todo está por decidir. La cosa está tan, pero tan apretada, que la diferencia entre el primero y el séptimo es de solo seis puntos. UCAM Murcia, Águilas FC, Xerez CD, Recreativo de Huelva, Deportiva Minera, CD Extremadura y Real Jaén son los aspirantes al campeonato.

En el gran partido del fin de semana en el Grupo 5, el líder ha cedido un empate que comprime la tabla.

La UD Sanse ha empatado a cero ante un Getafe CF 'B' que ha echado una mano al Rayo Majadahonda.

Con las tablas de los de Manolo Sanlúcar, el club majariego estrecha el cerco y reduce la diferencia a un solo punto.