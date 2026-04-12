El Numancia gana enteros en su carrera por plaza de promoción

Domingo, 12 Abril 2026 19:47

El Numancia ha dado un paso de gigante, pero no definitivo, para conseguir una plaza de promoción, tras su victoria agónica frente al Real Ávila (2-1).

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El equipo de Ángel Rodríguez es ahora séptimo en la clasificación, con 46 puntos, a uno del propio Real Ávila, quinto en la clasificación, empatado con el Salamanca, que ha ganado (0-1) en su visita a la Gimnástica Segoviana y ha apretado más los puestos de privilegio.

El Numancia, con la victoria de este domingo, aleja fantasmas. Ahora el descenso está a ocho puntos, cuando faltan nueve puntos por disputar.

El Ourense, cuarto en la clasificación con 48 puntos, ha perdido este domingo frente al Deportivo Fabril (3-0) que ya es equipo de Primera RFEF, al sumar 66 puntos.

El filial del Deportivo es equipo de Primera Federación tras el tropiezo del Oviedo Vetusta ante el Marino de Luanco (1-0) y está a once puntos del Fabril, a falta de tres jornadas para el fin del campeonato.

La Segoviana ha perdido frente al Salamanca (0-1) y sigue con 48 puntos. La próxima jornada tendrá que visitar el campo del Real Ávila.

El Coruxo es octavo, con 45 puntos, tras perder en su visita al campo del filial del Real Burgos (1-0)

Bergantiños, noveno con 42 puntos tras perder frente a la Sarriana (0-1), está más alejado de la lucha por la promoción.

El resto de la jornada se ha completado con la victoria del Rayo Cantabria (3-2) frente al Atlético Astorga, la goleada del Langredo frente al Sámano (4-1) y el triunfo a domicilio del filial del Real Valladolid (0-2) frente al Lealtad.