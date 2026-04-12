El Numancia se mete en lucha por plaza de promoción tras victoria agónica

Domingo, 12 Abril 2026 19:27

El Numancia, en el descuento, ha multiplicado sus opciones de promoción tras ganar al Real Ávila, uno de sus rivales directos, gracias a un gol salvador del central Carlos Gutiérrez.

El central canario, en su segunda etapa en el equipo soriano, ha dado un triunfo agónico que ha despertado la ilusión de la afición rojilla, esta tarde más numerosa que nunca, con más de cuatro mil aficionados, en la jornada que ha servido de homenaje a la cantera numantina.

Una falta lanzada por Fermín ha sido rematada por Carlos Gutiérrez, de cabeza, y ha llevado la explosión de júbilo a la afición rojilla, que ha coreado el “sí se puede”.

Antes, Pablo Álvarez ha tenido la victoria en sus puntos.

Fue el Numancia quien se adelantó en el marcador, por mediación de Gil, pero pronto el Real Ávila, por mediación de Runy, acabó con la alegría local.

La victoria es justa por lo visto sobre el césped de Los Pajaritos. El Numancia ha hecho más méritos que su rival para sumar tres puntos que le mete en la lucha por la promoción.

El equipo soriano ha mostrado este domingo más intensidad en su fútbol y ha gozado de ocasiones ante un bien plantado Real Ávila, con una defensa adelantada, que ha complicado las evoluciones locales.

Ahora, el equipo de Ángel Rodríguez es séptimo en la clasificación, a un punto del Real Avila, que es quinto.

Faltan tres jornadas para terminar la fase regular del campeonato y el Numancia necesita ahora sumar otra victoria en su desplazamiento al feudo del Sámano, ya descendido.