Ángel Rodríguez. "Sólo estamos pensando entrar en el play off"

Viernes, 10 Abril 2026 15:54

El Numancia se juega este domingo en Los Pajaritos su penúltimo cartucho para conseguir una plaza en el play off de ascenso a Primera RFEF. Sólo sirve ganar. El rival, el Real Ávila, también necesita amarrar su actual privilegiada posición. Una plaza para la próxima edición de la Copa del Rey también está en juego.

El partido comenzará a las 17 horas del próximo domingo en el nuevo estadio de Los Pajaritos, en una cita donde el club soriano ha invitado a los escolares y en la que la cantera desfilará en el descanso.

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha resaltado este viernes en su comparecencia ante los medios que su equipo está mejor que hace un mes y sólo la falta de gol –lesión de Jony de por medio- le ha privado de sumar algún punto más.

El entrenador rojillo ha resaltado que pedirá a su equipo "que se dejen el alma" frente al Real Ávila y ha animado a los aficionados numantinos a acudir a Los Pajaritos para apoyar y “tratar de ser doce” en el campo.

"Nosotros no miramos para atrás, eso no existe, solo estamos pensando en entrar en el play off", ha resaltado.

El Real Ávila también se juega mucho el domingo en Soria y de hecho ha apelado a su afición para que se desplace.

El equipo abulense, tras seis jornadas consecutivas sumando -16 de 18 puntos posibles-, perdió frente al Langreo en la última jornada en el estadio Adolfo Suárez y quiere retomar en Soria otra buena racha que le confirmen entre los conjuntos que disputarán el play off de ascenso y le garantice una plaza para la próxima edición de la Copa del Rey, para la que se clasifican los cinco primeros excluyendo a los filiales.





