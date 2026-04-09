Abel del Campo entrelaza, en "Saturio y el Numancia”, vida de superación con historia del club soriano

Jueves, 09 Abril 2026 14:27

La Diputación de Soria ha acogido la presentación de “Saturio y el Numancia. Dos historias, un latido rojillo”, la obra de Abel del Campo que entrelaza memoria y arraigo a través de la pasión por el C.D. Numancia.

Acompañado por el diputado de Cultura, Enrique Rubio, y con la colaboración esencial de su hija, Fátima del Campo, el autor firma un relato que trasciende lo deportivo para convertirse en un testimonio de vida, esfuerzo y amor por las raíces sorianas.

Rubio ha definido la obra como una "historia de vida, de esfuerzo y de memoria" profundamente ligada a la tierra soriana.

Aunque el hilo conductor es la pasión por el C.D. Numancia, la obra trasciende lo deportivo para convertirse en un reflejo de la vida de toda una generación.

A través de la figura de Saturio (nombre ficticio que alude a los valores sorianos), Del Campo narra la dureza de la posguerra en una pequeña aldea y el proceso de migración que, con apenas 10 años, lo llevó solo hasta Sevilla.

El relato describe cómo el fútbol se convirtió en un refugio emocional y un vínculo con su tierra durante su ausencia. "No es un libro de fútbol, sino de una manera de vivir", ha destacado el diputado durante la presentación, subrayando valores como la fe y la constancia.

Un trabajo artesanal y familiar La creación de “Saturio y el Numancia” ha sido un proceso meticuloso de años.

Abel del Campo, socio del club desde hace 38 años, recopiló a mano —en una época sin internet— datos, clasificaciones y anécdotas con su pluma estilográfica.

Su hija, Fátima del Campo, trabajadora de la imprenta de la Diputación, ha sido la encargada de dar forma definitiva al proyecto durante los últimos tres años, incorporando imágenes y organizando el material de forma sensible y profesional.

Según ha explicado la propia Fátima, el proyecto surgió al ver los archivos minuciosamente organizados de su padre: "Dije: esta información no se puede quedar en el olvido".

Un homenaje a las raíces y al "orgullo rojillo", siendo uno de los puntos más emotivos del libro es el regreso del autor a su pueblo natal en los años 70, un lugar que entonces estaba abandonado y sin servicios básicos como agua o luz.

En la obra, el pueblo recibe el nombre de “Reflejos” (en alusión a Espejo de Tera), como una forma generosa de integrar la historia de muchos otros pueblos de la provincia.

En paralelo, el libro celebra la trayectoria del C.D. Numancia, club que cumple el día de la presentación sus 81 años, y donde se ha destacado especialmente hitos como la gesta de la Copa del Rey de 1996, que puso a Soria en el mapa nacional y llenó de orgullo a los sorianos en la diáspora.

A sus 81 años, Abel del Campo ve cumplido el sueño de dejar este legado escrito.

El libro es un testimonio de superación y amor por la provincia de Soria y su pueblo, demostrando que "la cultura también está en las historias personales y en la memoria de nuestros pueblos".

La obra puede adquirirse a través de los canales habituales de distribución de la Diputación de Soria, incluyendo la Librería Las Heras en Soria.