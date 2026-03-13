Ángel Rodríguez pide al Numancia ser un equipo ganador frente al Atlético Astorga

Viernes, 13 Marzo 2026 20:43

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez ha mostrado su confianza en que su equipo realice un partido completo el próximo domingo frente al Atlético Astorga, que le permita sumar tres puntos y seguir alimentando el objetivo de meterse en fase de promoción.

Rodríguez ha comparecido este viernes en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa del partido que el domingo disputará el Numancia ante el Atlético Astorga (Los Pajaritos, 17.00 horas) y ha pedido a sus jugadores que “estén cómodos este domingo para hacer un buen partido de principio a fin con el que doblegar a un Astorga que llega con muy buena dinámica”.

El técnico rojillo no ha escondido su malestar por la forma en la que se perdieron dos puntos el pasado sábado en Valladolid, si bien ha preferido ser positivo.

“La situación es muy clara, después de 96 minutos muy buenos nos abandonamos en el último y los partidos no están cerrados hasta que el árbitro no pita el final”, ha destacado Rodríguez, reiterando que “debemos resolver mucho mejor una acción como es la última del partido como sucedió en Valladolid”.

Sobre el Astorga, Rodríguez ha destacado que “es un rival con una buena dinámica y números de play off en los últimos partidos, que lleva cinco victorias en los últimos seis partidos, con 14 goles a favor y cuatro en contra”.

“El Astorga empareja mucho en el centro del campo y es muy sacrificado; transita muy bien y cuenta con jugadores de nivel, y su temporada no es fruto de la casualidad”, ha destacado el preparador numantino, que ha recordado que el partido en Astorga del pasado mes de diciembre fue “el peor de la temporada, lamentable y malo de verdad” por lo que ha confiado en que los jugadores que salgan al campo el domingo puedan resarcirse ante un rival que les hará que la victoria sea muy trabajada.

Así las cosas, ha confíado que “los jugadores se sientan bien, cómodos y podamos hacer un partido completo de principio a fin”.

Rodríguez ha pedido a su plantilla “ser un equipo ganador, donde todos unidos seamos más fuertes para mostrar la mejor cara”.

Inicialmente, el técnico rojillo cuenta con todos los jugadores para este domingo, si bien habrá que esperar al entrenamiento de mañana y a las molestias que arrastran algunos futbolistas, “propias del tramo final de temporada”.