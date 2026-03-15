El Numancia, pese a su derrota, sigue a un punto de la zona de promoción

Domingo, 15 Marzo 2026 19:18

Tras la vigésimo séptima jornada del grupo I de Segunda RFEF ha significado un nuevo paso atrás del Numancia en sus aspiraciones, aunque los resultados negativos de sus rivales le permiten tener la promoción a un punto.

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El Numancia ha vuelto a alimentar la frustación de su afición con la derrota cosechada este domingo ante el Atlético Astorga. El conjunto maragato, con su victoria en Soria, sigue en racha y con 39 puntos se engancha a la ilusión por luchar por una plaza de promoción, cuando su objetivo inicial de la temporada era la permanencia.

Los equipos de cabeza también han sufrido resultados negativos. La Gimnástica Segoviana, con su empate sin goles frente al Fabril, sigue tercera en la clasificación con 47 puntos. El filial del Deportivo conserva el liderato, a pesar del empate, con 54 puntos, merced a la derrota del Vetusta, en su propio estadio (0-2), frente al Real Ávila, que es ahora sexto en la clasificación, con 41 puntos.

La cuarta posición sigue siendo para el Salamanca, con 43 puntos, que ha perdido por la mínima en su visita a la Sarriana.

La zona de promoción la cierra el Ourense, con 41 puntos, que también ha perdido en su visita al Langreo (1-0)

La séptima plaza es para el Coruxo, también con 41 puntos, tras perder en su visita al Samano (2-1)

El Numancia es octavo con 40 puntos mientras el Bergantiños es décimo, con 38 puntos, tras ganar por la mínima (1-0) al Lealtad.

En el resto de la jornada, el Rayo Cantabria ha goleado (4-1) al filial del Real Valladolid mientras Marino y Burgos B han empatado sin goles.