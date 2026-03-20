Ángel Rodríguez: "el equipo está capacitado para lograr la victoria en cualquier escenario"

Viernes, 20 Marzo 2026 19:50

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha apelado este viernes a mirar para adelante, ante el partido que su equipo disputará el domingo en tierras gallegas frente al Coruxo, en donde espera conseguir un triunfo para ganar en confianza.

Rodríguez ha atendido a los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal de hoy viernes, celebrado en la Ciudad Deportiva, y ha analizado el partido que el Numancia jugará el domingo a las 12.00 horas en el campo O Vao ante el Coruxo, donde se “ha exigido más claridad de cara al gol” como solución a las carencias del equipo.

“Un triunfo y sumar los tres puntos serviría al equipo para tener más confianza y mostrar la versión que ha sabido exhibir en los mejores momentos de la temporada”, ha destacado el técnico rojillo, que ha reconocido la dificultad de la semana, sobre todo en los dos primeros días de trabajo, tras la derrota del pasado domingo ante el Astorga en Los Pajaritos.

“Cuando no hacemos buenos partidos y en casa hemos estado especialmente atascados, hemos generado gol, pero no hemos sido capaces de hacerlo, cuando recibimos apenas una o dos ocasiones, pero hemos encajado, todo nos ha penalizado en exceso”, ha destacado Rodríguez en un intento de analizar la situación tan irregular que está viviendo el equipo esta temporada.

“Cuando se tiene claridad para hacer gol, las soluciones llegan pronto. En el mejor tramo de la temporada hemos sido conscientes de que teníamos pegada y capacidad de gol y solucionábamos los partidos, y claro, cuando el resultado va bien el jugador se ve distinto”, ha destacado Rodríguez, siguiendo con su análisis de la situación.

En cuanto al partido del domingo, el técnico numantino ha deseado “un equipo ofensivo y capaz de hacer goles”.

Por ello ha pedido “mirar hacia adelante, ser ofensivos, atrevidos y valientes y solo pensar en la victoria ya que el equipo está capacitado para logarla en cualquier escenario”.

Rodríguez ha dejado en el aire la participación de Jony, que aunque ha entrenado con el grupo durante la semana, tal vez le falta una semana para estar al cien por cien, y ha reconocido que podrá contar con Alex Gil y Héctor Peña. El que no estará es Alain García, que vio la quinta cartulina amarilla y será baja por por acumulación de tarjetas.

Ha destacado al Coruxo como un equipo “atrevida, que juega bien al fútbol y que especialmente peligroso por banda derecha”.