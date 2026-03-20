El Club Kickboxing Soria participa en Ávila en Campeonato de Castilla y León

Viernes, 20 Marzo 2026 19:54

el Club Kickboxing Soria participará este fin de semana en el Campeonato Oficial de Castilla y León de Kickboxing, que reunirá a los mejores deportistas de la categoría senior y máster en la ciudad de Ávila.

El equipo soriano acude a esta cita regional con dos grandes protagonistas que representarán al club en distintas modalidades:

Pablo Bastida volverá a demostrar su nivel técnico compitiendo en las categorías de Light Contact y Kicklight, ambas en el peso de -69 kg.

Tras una intensa preparación, Bastida buscará subir al podio en un torneo de gran prestigio autonómico.

Enrique Flores protagonizará uno de los momentos más destacados y emotivos de la jornada. Se convertirá en el primer soriano en competir en la disciplina de parakickboxing. Flores participará en la modalidad de Paos Inclusivos con Discapacidad Visual V2, donde realizará un trabajo técnico de golpeo a los paos junto a su entrenador, Gustavo A. Maján.

En esta modalidad, los jueces evaluarán la ejecución, precisión y coordinación de la pareja.

Desde el Club Kickboxing Soria han destacado en un comunicado el orgullo que supone para la entidad dar un paso adelante en la inclusión deportiva, celebrando el debut de Enrique Flores como un hito histórico para el club y para el deporte soriano en general.

El equipo se muestra optimista ante el campeonato y confía en regresar a Soria con buenos resultados que avalen el trabajo realizado durante los últimos meses.