Los volantistas sorianos, a por el Campeonato de Castilla y León sub-17 y senior

Jueves, 19 Marzo 2026 14:42

La localidad vallisoletana de Tudela de Duero será la sede del Campeonato de Castilla y León para categorías sub17 y senior, cita que se disputará durante la jornada del sábado.

La cantera del Club Bádminton Soria-CS24 acudirá de forma masiva a la cita participando hasta siete jugadores: Jimena Ayllón, Aaron Barrera, Daniel Marín, Alvaro Gómez, David Bravo, Abel Izquierdo y Julia Pérez.

Todos ellos disputarán la modalidad de individual, completando su participación con una segunda prueba de doble masculino, doble femenino y doble mixto.

Las expectativas depositadas en los jóvenes sorianos son muy altas apuntando varios de ellos a lo más alto del pódium en diversas modalidades.

Coincidiendo con la disputa de este campeonato los jugadores de categoría senior también celebrarán su campeonato donde la armada soriana estará representada por cinco jugadores sorianos: Manuel Acero, David Hernansanz, Santiago Martínez, José Carlos Pérez y Victor Ortega, junto a los representantes de la AD89 de El Burgo de Osma que en este caso serán Sergio Latorre y Cristina Puebla.

Buena parte de ellos parten como cabezas de serie en distintas modalidades y como viene siendo habitual en pasadas ediciones son claros favoritos para alzarse con el título autonómico.