Ganadores del torneo de ajedrez de Ólvega 2026

Domingo, 22 Marzo 2026 08:29

Éxito de participación en el Torneo de ajedrez “Ólvega” 2026. Un total de 48 jugadores han disputado la competición, siendo especialmente relevante la cuota de olvegueños, así como la de niñas, que han disfrutado de la mañana ajedrecística en el Centro Social de la localidad.

Tras las seis rondas disputadas, a un ritmo de 12 minutos más 3 segundos por movimiento, se impuso el soriano Álvaro García Lafuente, empatado a 5,5 puntos con el local Juan Alfonso Gil Barragán, pero con mejor desempate. A medio punto quedó el jugador afincado en Golmayo Jordi Camil Guizada Maldonado.

En la parte local, los trofeos a mejor jugador local y a mejor jugador local sub-14 recayeron, respectivamente, en Martín Lobato Gil y en Oskar Lecumberri Marqués.

En la parte infantil, origen de este ya veterano Torneo, los premiados en la categoría sub-14 fueron Mateo Barca Borobio, Lucas Fernández Cabezón e Iker Jiménez Alves.

El trío sub-12 estuvo compuesto por Mateo Gil Barragán, Izan Alcántara Colmenero y Alonso García Bartolomé.

La categoría sub-10 fue encabezada por David Pressedo Esteban, a quien siguieron Miguel Gómez Castejón y Samuil Nenov Velikov.

Finalmente, Sergio Tovío Herrero revalidó su condición de mejor sub-8, siendo segundo y tercero de esta categoría, respectivamente, Sofía Lecumberri Marqués y Lorel Tirado Martín.

El Torneo de ajedrez “Ólvega” 2026 fue organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia y contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Ólvega y de la Diputación Provincial de Soria, que ofrecieron 12 trofeos para distribuir entre los tres mejores jugadores de las cuatro categorías infantiles establecidas, un trofeo adicional para el mejor olvegueño menor de 14 años, otro más para el mejor jugador local y tres para los componentes del podio de la categoría general.

Entre estos tres jugadores, se repartieron 100 euros en metálico.

Todos los premios fueron entregados por la alcaldesa, Elia Jiménez, quien agradeció la participación de todos los ajedrecistas y les animó a volver en la próxima edición del toreno.

El Torneo de ajedrez “Ólvega” 2026, en su subtorneo infantil, forma parte del XII Circuito infantil de ajedrez “Alfoz de Soria”, que celebrará su última competición en el mes de mayo en Soria.