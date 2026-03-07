Al Numancia se le escapa la victoria en el último suspiro en Valladolid

El Numancia ha perdido dos puntos en Valladolid, en su visita al filial pucelano, en la última jugada del partido.

Cuando el equipo de Ángel Rodríguez parecía que iba a conseguir una nueva victoria que le hubiese catapultado a la zona de promoción, el filial del Real Valladolid ha frustrado la posibilidad en la última jugada del encuentro, ya en tiempo de descuento.

Corría el minuto 95 cuando el local Arco ha rematado de cabeza al fondo de las mallas, para poner el empate a uno definitivo en el marcador.

El Numancia se había adelantado pronto en el marcador, con un gol de penalti materializado por Bonilla, que ha regresado al once titular.

Apenas se habían consumido cuatro minutos en los anexos del José Zorrilla, cuando Dani García fue derribado dentro del área por un defensa local.

El partido se ponía de cara aunque después el Valladolid Promesas ha tenido un par de ocasiones para nivelar la contienda. El guardameta Iván Martínez se convirtió en el mejor numantino.

Tras pasar por vestuarios, el Numancia tuvo ocasiones para cerrar el partido. El equipo soriano controlaba a su rival.

Jony, que entró en el terreno de juego en la última media hora, tuvo en sus botas el segundo ya en tiempo de prolongación.

Pero quien perdona, en el fútbol, lo suele terminar pagando. Y ello de forma cruel en en la última jugada. El Numancia se quedo sin la ansiada victoria en el último suspiro.