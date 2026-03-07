Los donantes de sangre se informan sobre cambios en normativa europea de donación

Sábado, 07 Marzo 2026 13:51

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria ha informado a sus delegados provinciales sobre los cambios en la normativa europea de donación.

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria ha celebrado este sábado 7 de marzo en el Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia su reunión anual con los delegados de la provincia con el objetivo de informar sobre las novedades introducidas por la nueva normativa europea que regula la donación de sangre, así como para compartir experiencias, incidencias y directrices de trabajo de cara a los próximos meses.

Durante el encuentro se explicó uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa: la ampliación del número máximo de donaciones que pueden realizarse al año.

A partir de ahora, los hombres podrán donar hasta seis veces al año y las mujeres hasta cuatro veces, manteniéndose en ambos casos un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones. Esta actualización normativa busca facilitar la disponibilidad de sangre y reforzar los sistemas de donación manteniendo siempre las garantías de seguridad para los donantes.

La reunión también sirvió para poner en común las incidencias detectadas en las distintas localidades de la provincia, intercambiar impresiones entre los delegados y establecer directrices de actuación para continuar impulsando la donación de sangre en los municipios sorianos.

Desde la Hermandad se quiso destacar especialmente la labor que realizan los delegados en cada uno de sus pueblos, fundamentales para la organización de colectas, la difusión de las campañas y el mantenimiento del espíritu solidario que caracteriza a la provincia de Soria.

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria expresó su agradecimiento por el compromiso y el trabajo constante de todos los delegados, cuyo esfuerzo resulta clave para seguir garantizando el abastecimiento de sangre y fomentar la cultura de la donación entre la ciudadanía, contribuyendo de forma esencial al mantenimiento de las reservas de sangre necesarias para el sistema sanitario.