El Burgo de Osma edita logo para conmemorar el 925 aniversario de su fundación

Sábado, 07 Marzo 2026 13:02

Este año 2026 se cumple el 925 aniversario de la fundación de El Burgo de Osma y el Ayuntamiento de la localidad no quiere que la fecha pase desapercibida.

Aunque no se ha organizado un calendario de actividades específico para conmemorar la efeméride, la intención es que el recuerdo del 1.101 toque transversalmente todos los actos de este año.

Para ello, ya se ha publicado un logo en el que el báculo y la mitra episcopales se funden con la cifra 925 y el rosetón de la catedral de fondo.

Esta imagen acompañará a la cartelería de los actos burgenses durante todo el año 2026 en el que habrá constantes referencias al aniversario.

De forma muy especial, la fundación de la villa por San Pedro de Osma se destacará en el enfoque de los Cursos Universitarios de Verano de Santa Catalina que se celebran a finales de julio y principios de agosto.

La idea es que los 925 años de la llegada del santo francés no pasen por alto y sigan la estela de las celebraciones que se llevaron a cabo en el año 2001 cuando marcaron todo un hito para la población.

Ese año tuvo lugar un acto institucional en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma que presidieron los entonces Duques de Palma, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín.

Ese mismo día, se inauguró la estatua homenaje de El Burgo de Osma a sus obispos que representa a San Pedro de Osma en la plaza que lleva su nombre entre la de la Catedral y la puerta de San Miguel.

La escultura, de dos metros y diez centímetros, es obra del burgalés Andrés Martínez y representa la figura del santo con sus elementos significativos como son la mitra y el báculo además de las pertinentes ropas de ceremonia religiosa.

San Pedro de Osma llegó de Francia como Pierre de Bourges o de Bituris en el año 1096 junto con el benedictino cluniacense San Bernardo.

En un primer momento fue nombrado arcediano de la catedral de Toledo y luego el mismo Bernardo le escogió como obispo de la nueva sede de la restaurada diócesis de Osma.

Tras la dominación musulmana, la sede no se estableció en Osma, sino en el paraje donde se dice que se había aparecido la Virgen del Espino, conocido como El Espinar, en la margen izquierda del río Ucero.

Desde el monasterio de San Miguel, San Pedro comenzó la construcción de la catedral románica.

San Pedro de Osma falleció en el año 1109 en Palencia puesto que se contagió de la peste cuando asistía a los funerales de Alfonso VI.