La presidenta del CSIC apuesta por descentralización del conocimiento

Sábado, 28 Febrero 2026 19:35

La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha puesto hoy en valor el papel de la ciencia en el crecimiento económico del país, destacando que uno de cada cinco empleos que se crean en España está ligado a la ciencia y la tecnología.

Del Pino ha defendido una apuesta decidida por la reindustrialización basada en el conocimiento y, especialmente, en su descentralización territorial.

En este sentido, ha señalado la importancia de consolidar el Centro Tecnológico de los Alimentos en Soria y de generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su carrera científica desde su propio territorio.

“Cerca de sus pueblos y ciudades tiene que haber organismos de investigación y empresas de base científica que mejoren la productividad del país”, ha afirmado, insistiendo en que el desarrollo debe construirse desde los territorios.

La campaña electoral del PSOE ha hecho parada este sábado en la comarca de El Burgo de Osma, donde los candidatos socialistas han puesto el foco en el reto demográfico, el refuerzo de los servicios públicos y el desarrollo territorial como ejes clave para el futuro de la provincia.

Los candidatos socialistas han contado con el apoyo de la presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino

José Peñalba ha defendido un proyecto “ambicioso” para Castilla y León con el objetivo de gobernar la comunidad y revertir décadas de pérdida de población.

“Llevamos 40 años perdiendo habitantes y no podemos esperar ni un minuto más”, ha señalado, advirtiendo de que cuando una cabecera de comarca pierde población “pierde servicios, peso administrativo y capacidad de influencia”.

Peñalba ha apostado por un modelo de comarcalización fuerte, con cabeceras como El Burgo de Osma dotadas de servicios sanitarios, educativos, comerciales y administrativos suficientes para sostener el territorio. “Si cae la cabecera, cae la comarca”, ha resumido.

En materia sanitaria, ha sido especialmente crítico con la Junta de Castilla y León por el retraso en la construcción del nuevo centro de salud, un proyecto que acumula “20 años de promesas incumplidas”.

En este sentido, ha comprometido que, si el PSOE gobierna, se desbloqueará la infraestructura con calendario y financiación garantizada, además de reforzar las plantillas y asegurar una atención primaria en un máximo de 48 horas. También ha defendido destinar el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria.

“La sanidad es el primer factor de arraigo. Sin seguridad sanitaria no hay estabilidad demográfica”, ha subrayado, destacando además la importancia de la educación estable y de reducir la interinidad del profesorado para fijar población.

En el ámbito económico, Peñalba ha señalado el potencial estratégico del eje de la N-122 y la A-15 para convertir la comarca en un nodo logístico vinculado a sectores como la alimentación, la madera o la distribución. Apostando por empleo estable como base del futuro: “Sin empleo no hay jóvenes, sin jóvenes no hay escuelas y sin escuelas no hay futuro”.

Asimismo se ha referido a mejor la conectividad con San Esteban de Gormaz y Langa de Duero así como el resto de pueblos de toda la comarca de la ribera.

El secretario general del PSOE de Soria Luis Rey ha subrayado la apuesta socialista por impulsar centros de investigación en la provincia, recordando experiencias como el desarrollo del Cesefor, que ha pasado a contar con más de 120 trabajadores, muchos de ellos vinculados a la investigación. “Este es el modelo: apostar por la ciencia, el progreso y el desarrollo para generar oportunidades en el territorio”, ha concluido.