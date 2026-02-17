El Burgo de Osma convoca ayudas para rehabilitar fachadas y cubiertas

Martes, 17 Febrero 2026 17:27

El Burgo de Osma ha convocado las subvenciones para la rehabilitación de fachadas, cubiertas y mejora de la eficiencia energética.

Hasta el 9 de abril podrán los interesados presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica.

La cuantía total máxima de las ayudas convocadas es de 25.000 euros que están incluidos en el presupuesto de 2026 aprobado a finales de 2025 por el pleno burgense.

Las actuaciones a subvencionar serán las obras que tiendan a la restauración total o la de alguno de los elementos de las fachadas y las de reparación o sustitución total o parcial de cubiertas o de cualquiera de sus elementos.

También, la mejora de la eficiencia energética comprendiendo los trabajos de mejora de la envolvente del aislamiento térmico, la sustitución de la carpintería y el acristalamiento.

Estas ayudas económicas se aplicarán exclusivamente a las actuaciones en edificios destinados a vivienda. Además, deberán cumplir otras condiciones generales como que los trabajos estén ajustados a las determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de El Burgo de Osma y que los inmuebles objeto de la subvención cuenten con una antigüedad superior a 40 años.

Podrán optar a estas ayudas económicas municipales las personas físicas individualmente o agrupadas, las comunidades de propietarios y las entidades jurídicas con o sin ánimo de lucro.

El Ayuntamiento burgense viene convocando estas ayudas desde hace años, en ocasiones se han centrado más en el casco histórico con especial atención a la zona de la Plaza Mayor y la Plaza de Santo Domingo, otras veces el protagonismo fue para los vallados de piedra tradicional de la calle Real y del camino de la Fuente Vieja de la Ciudad de Osma.