Ganadores de la I Beca de Poesía de La Casa de Cihuela

Martes, 17 Febrero 2026 18:06

Desde sus comienzos, hace ya dos años, el retiro literario situado en el pueblo soriano de Cihuela ha escogido a los tres ganadores de su primera beca de poesía, organizada en colaboración con la editorial Isla Elefante y el sello Maresía, de la editorial Pie de Página.

La convocatoria, publicada en enero del año pasado, ha recibido propuestas de todas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica.

En total, más de cien.

El jurado, compuesto por editores, poetas premiados y lectores profesionales, ha destacado la diversidad de estilos poéticos presentados y el buen nivel de la gran mayoría de quienes se han presentado.

Por su parte, el anfitrión de La Casa de Cihuela, Álex Herrero, ha señalado que "promover esta beca permite conectar a Cihuela con el resto del mundo y es una oportunidad única para que los escritores puedan dedicarse a tiempo completo, durante una semana, a sus proyectos".

Así, el jurado ha resuelto que los ganadores de esta primera edición son los siguientes:

Álvaro Galán Castro. Profesor del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, coordinador de las ediciones de 2023 y 2024 del exitoso ciclo de lecturas poéticas «Primero, conquistaremos Manhattan» y autor de poemarios como Etílicas, Soledad, Plenitud y vacío o El lucero del ala, entre otros.

De él, el jurado ha dicho: "La poesía de Álvaro Galán Castro despliega una imaginería cultural y artística rica y precisa que, con una voz culta y firme, une ironía y trascendencia para convertir la conciencia de la precariedad en una experiencia lírica intensa, donde conviven lo grotesco y lo sublime".

Isabel Riquelme. Ha publicado poemas en las revistas Casapaís, Mirlo y Centauros; y en las antologías Pulso (OKTO-Contenidos, 2024) y Calma (Bandaàparte, 2024). También ha participado en el Festival Eñe 2024 (Málaga), además de finalista del XII Premio UCOPoética. Durante el curso 2024-2025 fue residente en la Fundación Antonio Gala, en Córdoba, como miembro de la XXIII promoción de jóvenes creadores.

De ella, el jurado ha dicho: "Con un estilo sencillo y directo, Isabel Riquelme es capaz de crear imágenes muy potentes que convierten lo cotidiano en ebullición, lo establecido en epidemia. Su poesía rompe los moldes sin salirse de ellos".

Francesc López. Formado en la escuela de escritura del Ateneu de Barcelona en la especialidad de cuento, ha participado en diversos cursos y talleres de poesía, y ha publicado cuentos, microrrelatos, poesía, collagesy fotografías en varias antologías y fanzines. Actualmente trabaja en varios proyectos personales de poesía complementados con collage, dibujo y fotografía, así como un recopilatorio de cuentos breves.

De él, el jurado ha dicho: "La fuerza de los versos de Francesc López le permite enfrentarse a su dolor y así arrancarle la verdad a lo vivido, aunque escueza. Su poesía no se conforma con explicaciones grandilocuentes; él sabe que una simple vocal puede explicar mucho más. Sus versos son un recorrido por el camino de la vida".