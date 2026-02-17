El embalse de Monteagudo roza el 88 por ciento de su capacidad total

Martes, 17 Febrero 2026 08:16

El embalse de Monteagudo, ubicado en la localidad soriana de Monteagudo de las Vicarías, se encuentra al 87,8 por ciento de su capacidad total que alcanza los 9,7 hectómetros cúbicos.

Esta semana, el embalse de Monteagudo, que recoge aguas del río Nágima, un afluente del Jalón, contiene 8,5 hectómetros cúbicos.

Son 0,01 hectómetros cúbicos más con respecto a la semana pasada, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El año pasado por estas fechas recogía 6,0 hectómetros cúbicos. Se encontraba, por tanto, al 61,8 por ciento de su capacidad.