Gil Martínez Soto y Diego Muñoz, reconocidos en Premios Castilla y León de Gastronomía

Martes, 17 Febrero 2026 08:33

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía ha entregado sus máximos galardones en la que ha sido la undécima edición de los Premios Castilla y León de Gastronomía. Entre los galardonados se encontraban dos profesionales de la hostelería soriana.

La ceremonia, que ha contado con el patrocinio de ‘Impulsa Castilla y León’ y la colaboración de la Diputación de Palencia, se ha celebrado la tarde del 16 de febrero en el Centro Cultural Provincial de Palencia.

Para rendir homenaje a los premiados, el evento ha reunido a destacados representantes del mundo cultural, con especial protagonismo de la gastronomía. La ceremonia ha contado con la presencia de miembros de la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía, encabezados por su presidente, Julio Vallés.

En esta XI edición, los premiados recibieron los galardones con la imagen estrenada el año pasado, un rediseño realizado por la firma artesana Resistible, integrada en FOACAL, la Federación de Oficios Artesanos de Castilla y León que promociona la artesanía de la región desde 1987.

Este año, la Academia ha reconocido la trayectoria de Gil Martínez Soto, impulsor y alma de las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox, una de las celebraciones gastronómicas más emblemáticas de España, nacida en 1974 en El Burgo de Osma.

La iniciativa surgió a raíz de un concurso de cocina dedicado a los platos tradicionales sorianos, en el que Martínez Soto identificó el papel esencial del cerdo en la gastronomía popular de la provincia.

Un año después, junto al cronista Miguel Moreno, puso en marcha unas jornadas destinadas a recuperar y dignificar la matanza tradicional como expresión cultural y culinaria.

Con más de cincuenta años de historia, las Jornadas han recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, el Premio Alimentos de España, el Premio de la Fundación Cándido a la Innovación Gastronómica y Turística y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida a su creador.

A lo largo de su trayectoria, han contado con pregoneros como Camilo José Cela, Miguel Ángel Revilla, Juan Luis Arsuaga o Pepe Rodríguez, y desde 1978 cuentan con la Cofradía de los Matanceros de Honor, símbolo de su carácter festivo y gastronómico.



Mejor servicio de sala

El premio al mejor servicio de sala ha recaído en Diego Muñoz, responsable de sala y sumiller de La Lobita, restaurante distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol y enclavado en Navaleno.

Vinculado al proyecto desde 2003, Muñoz es el artífice de una de las bodegas más personales y dinámicas del panorama gastronómico nacional.

La propuesta del restaurante supera las 1.200 referencias, fruto de una mirada inquieta y una búsqueda constante de nuevas joyas enológicas.

Su selección combina pequeños productores y elaboradores independientes con grandes etiquetas históricas de regiones como Burdeos o Barolo.

Destaca especialmente su cuidada colección de cavas y champanes, así como la presencia de vinos del sur de España, en particular andaluces, que aportan singularidad y carácter. Pensada para dialogar con la cocina micológica de Elena Lucas, la bodega de La Lobita es una colección viva y en permanente evolución, donde cada botella forma parte de un relato coherente y profundamente gastronómico.