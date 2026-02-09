Diputación amplia plazo a TRAGSA hasta mayo para proyecto SOAR

Lunes, 09 Febrero 2026 10:54

La Diputación de Soria ha ampliado el plazo a TRAGSA para ejecutar y modificar el proyecto Social Agua Rural (SOAR) hasta finales de mayo, en su primera fase.

La empresa pública ha alegado las dificultades que marcan las condiciones meteorológicas de este invierno.

El objetivo del proyecto es realizar actuaciones para el telecontrol de captaciones, telegestión de depósitos, sectorialización de redes de distribución, control de vertidos y automatización de riego en zonas verdes.

Con esta modificación, el plazo máximo total de ejecución se establece en 14 meses y medio y la empresa adjudicataria dispone de un periodo de quince días, tras la aceptación del encargo, para presentar un cronograma detallado de los trabajos ante el responsable de la encomienda.

Por otra parte, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado prorrogar el contrato de suministro de materiales para trabajos de conservación y mantenimiento en carreteras provinciales hasta el 28 de febrero de 2027.

Además ha aprobado las bases de diferentes ayudas culturales, por importe global de 260.000 euros, destinados a diferentes líneas de subvención con el objetivo común de apoyar económicamente a ayuntamientos y asociaciones que promueven la cultura en la provincia.

En concreto se destinan 130.000 euros a la línea de ayudas a ayuntamientos; 50.000 euros a las asociaciones culturales y juveniles; 40.000 euros a ayuntamientos para reproducción y mantenimiento de indumentarias rituales de la cultura tradicional soriana y 40.000 euros para ayuntamiento para escuelas de música y/o danza y bandas municipales.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y los ayuntamientos de Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de YagÚe, y la propia Diputación, para el desarrollo de la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y león durante 2026.

La Diputación aportará 25.000 euros a este programa.

Por otra parte, se ha aprobado destinar 33.000 euros al convenio con la Federación de Triatlón de Castilla y León para ayudar en la organización de cuatro pruebas en la provincia (Soria, Langa de Duero, Navaleno y Vinuesa).

En cuanto a carreteras, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto técnico de la obra de refuerzo del firme de la carretera que comunica Borobia con Ciria, con un presupuesto de 739.780 euros.