Dominio de Atsuta busca en París consolidar su posición en Europa y abrir nuevos mercados

Jueves, 05 Febrero 2026 14:04

Dominio de Atauta participará la próxima semana, del 9 al 11 de febrero, en una de las ferias vitivinícolas más prestigiosas del panorama internacional: Wine Paris 2026. Se trata de un certamen al que la bodega soriana, perteneciente al grupo Terraselecta, acude con el ánimo de consolidar su posición en el ámbito europeo y explorar nuevos mercados a nivel mundial.

Wine Paris 2026, organizada por Vinexposium, reunirá a más de 6.000 expositores de 60 países y se espera la presencia de alrededor de 60.000 visitantes profesionales de 155 mercados internacionales.

Dominio de Atauta, que acude a la feria dentro de una candidatura agrupada bajo el paraguas del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), aprovechará esta oportunidad para presentar su carta de vinos, incluyendo las últimas novedades lanzadas al mercado.

Así, los profesionales que visitarán Wine Paris 2026 tendrán la oportunidad de conocer la nueva edición de la colección Single Vineyards.

Se trata de la añada 2019 correspondiente a varias de las grandes referencias de esta Denominación de Origen Ribera del Duero, como es el caso de San Juan, La Mala, Llanos del Almendro y Valdegatiles.

Son vinos de una categoría excepcional, procedentes de 25 terroirs únicos y diferentes del Valle de Atauta -de cuatro kilómetros de largo (Este-Oeste) y uno de ancho-.

La colección Single Vineyards es garantía de exclusividad -la producción oscila entre las 559 botellas de Llanos del Almendro y las 882 de Valdegatiles- y ha recibido el aplauso de la crítica nacional e internacional.

Es el caso de la revista The Wine Advocate (Robert Parker), que posicionó a Dominio de Atauta entre los cinco mejores elaboradores de esta Denominación de Origen, con todos sus Single Vineyards con puntuaciones entre los 94 y los 97 puntos; o la publicación Tim Atkin TOP 100 Selection, que tras evaluar la añada 2019 posicionó a Dominio de Atauta como la única bodega de la Ribera del Duero con cuatro de sus vinos con 95 o más puntos.

Bodega

La bodega se sitúa en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, en el corazón del Valle de Atauta, un paraje con unas características únicas para el cultivo de la vid debido a las condiciones excepcionales de clima, orografía y variedad de suelos.

Cinco siglos de tradición vitivinícola

El trabajo de un equipo ilusionado con el proyecto, con Jaime Suárez al frente de la enología, e Ismael Sanz, en la viticultura, se ve reflejado en unos vinos que año tras año reciben el reconocimiento de la crítica tanto nacional como internacional.

La bodega que encabezan Jaime Suárez e Ismael Sanz acude a esta cita de referencia en el sector vitivinícola con tres de sus botellas más conocidas, correspondientes a la añada 2022: desde la personalidad de un blanco

como Albillo Mayor y la versión sutil y elegante de un tinto como Parada de Atauta, hasta el vino -seguramente- más representativo de la bodega, Dominio de Atauta.

Esta última referencia participará además durante esta feria de París en una cata exclusiva con la que el Icecyl buscará que las bodegas expositoras de Castilla y León puedan desarrollar su labor de internacionalización y de prospección de nuevos mercados.

Dominio de Atauta también acaba de estar presente en Barcelona Wine Week 2026, que se ha celebrado en la ciudad catalana del 2 al 4 de febrero. En este evento, ha participado dentro del stand de Bodegas Terraselecta,

grupo bodeguero al que pertenece.

Bodega Dominio de Atauta se integra en Terraselecta, una compañía que elabora vinos en ocho denominaciones de origen, buscando expresar el carácter más singular de cada una de ellas a través de sus elaboraciones: Dominio de Atauta y La Celestina (Ribera del Duero); Viñas del Cénit (Tierra del Vino de Zamora); Bodegas Naia (Rueda); Bodegas Mano a Mano (Vino de la Tierra de Castilla); Viña Nora (Rías Baixas), Pazos del Rey (Monterrei); Bodegas Óbalo (La Rioja); y Álvaro Domecq (Jérez).

A las bodegas se suma Quesería 1605, bajo la D.O. Artesano Manchego.