La II edición del DeSetasporSoria llega con más exposiciones a los espacios protegidos

Jueves, 05 Febrero 2026 09:10

Después del gran éxito del año pasado, Montes de Soria ha reiterado su presencia en los Espacios Protegidos de su Parque Micológico, dentro de su campaña primaveral DeSetasporSoria, llevando parte de sus recursos expositivos a las Casas del Parque durante los meses de febrero, marzo y abril.

En concreto, hasta el mes de abril podrán contemplarse las exposiciones MICOliofilizada, Conocer para No Confundir y MICOhábitats en las Casas del Parque del Cañón del Río Lobos, de la Laguna Negra y Circos Glaciares del Urbión y de la Casa de la Madera de Revenga, respectivamente.

Desde Montes de Soria consideran que esta “es una de las mejores formas de poner en valor los recursos expositivos de temática micológica que posee la asociación “ y además con esta iniciativa “se apuesta por los espacios naturales de nuestra provincia con una nueva edición de esta iniciativa que permite dar a conocer el recurso micológico y forestal en los Espacios Protegidos del entorno de su Parque Micológico a través de un interesante proyecto de divulgación en las Casas del Parque”.

La segunda edición ya se ha estrenado este mes de febrero y se extenderá hasta la última semana de abril en las Casas del Parque del Cañón del Río Lobos, de la Laguna Negra y Circos Glaciares del Urbión y de la Casa de la Madera de Revenga, ubicadas en las localidades de Ucero y Vinuesa en la provincia de Soria y Revenga en la de Burgos.

Esta campaña, que se denomina DeSetasPorSoria en nuestros Espacios Protegidos, cuenta con la colaboración de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León y el apoyo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria que han acogido muy positivamente, al igual que por parte de los grandes profesionales que trabajan en dichas casas y que de esta forma dispondrán de un nuevo recurso expositivo de gran calidad, aunque de carácter temporal, pero que en esta edición cuenta con un mes más.

Durante estos tres meses, la exposición MICOhábitas, la muestra sobre hábitats micológicos, estará expuesta en la Casa de la Madera, ubicada en el Paraje Comunero de Revenga, en el entorno de Regumiel, Canicosa y Quintanar de la Sierra, en la vecina provincia de Burgos, mientras que la exposición MICOliofilizada estará expuesta en la Casa del Parque del Cañón del Río Lobos, en Ucero (Soria), de la misma manera que la exposición Conocer para No Confundir estará abierta al público general desde finales de mes y hasta abril, en la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, ubicada en Vinuesa, también en la provincia de Soria.

Los horarios y días concretos de apertura varían durante esos meses, pudiendo consultarlos en cualquier momento en la web www.asociacionmontesdesoria.com .

Desde Montes de Soria se ha valorado en un comunicado como “una buena oportunidad que en estas fechas esté expuesta en los espacios naturales”, porque permite difundir nuestra riqueza micológica en un entorno privilegiado, en plena naturaleza a un número importante de visitantes. Cabe recordar que precisamente uno de los pilares que promueve el Parque Micológico Montes de Soria es acercar al ciudadano toda la información posible sobre el recurso micológico, porque así se logrará que lo quieran, lo valoren y lo respeten.

La exposición MICOhábitats se compone de 15 paneles informativos que están acompañados de fotografías, mapas y textos, así como de 13 vitrinas únicas, en las que se recrean de una manera muy naturalizada, los principales espacios productores de setas con las especies más habituales de la provincia de Soria.

De esta forma se hae visible que la fructificación micológica no solo se da en pinares o eriales, sino que crecen en multitud de hábitats diversos, como demuestra esta espectacular exposición en la que quedan representados pinares, robledales, encinares y quejigares, hayedos, eriales, pastizales, bosques de ribera y abedulares.