Soria proyecta en FITUR 2026 su cielo certificado para el eclipse solar

Viernes, 23 Enero 2026 16:30

La provincia de Soria se ha posicionado este viernes en FITUR como referente de turismo sostenible y calidad bajo la mirada de sus cielos certificados.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha presentado hoy en el stand de Castilla y León en FITUR el modelo turístico de la provincia, destacando una apuesta decidida por la calidad frente a la cantidad. Durante su intervención, el presidente ha subrayado que Soria busca consolidarse como un destino auténtico y tranquilo, capaz de ofrecer experiencias diferenciadas que actúen como herramienta para generar actividad económica y fijar población en los pueblos.

El eje central de la estrategia turística presentada es el astroturismo, avalado por ser la primera provincia de España certificada íntegramente como Reserva Starlight. Este reconocimiento resalta la limpieza de sus cielos nocturnos y la ausencia de contaminación lumínica, ofreciendo al viajero una conexión única con la naturaleza a través del silencio y la calma.

Como novedad principal, se ha dado a conocer la web eclipsesoria.es, un espacio digital en constante actualización que recoge actividades y eventos vinculados al eclipse solar del próximo mes de agosto. Este acontecimiento extraordinario permitirá a visitantes y vecinos descubrir la provincia desde una perspectiva que une ciencia, naturaleza y territorio. Municipios como Muriel Viejo se perfilan como lugares privilegiados para la observación de este fenómeno en 2026.

Además del cielo, Serrano ha hecho hincapié en que Soria es un destino ideal para el turismo activo y deportivo durante todo el año. Con más de un tercio de su territorio protegido, la provincia ofrece entornos no masificados para la práctica de senderismo, ciclismo, BTT y trail en paisajes excepcionales que cambian con cada estación. Este modelo se construye desde la colaboración participativa entre ayuntamientos, empresas y vecinos, integrando también la cultura, el patrimonio y la gastronomía soriana.

La agenda de la Diputación de Soria para los próximos días en FITUR contempla diversas citas de gran interés para el visitante y el sector profesional. Tras la presentación de este viernes sobre turismo astronómico y de naturaleza, el sábado 24 de enero a las 10:30 horas tendrá lugar una exposición sobre las Cofradías Sorianas, donde se explorará la riqueza de la Semana Santa de la provincia y su estrecha relación con la gastronomía tradicional.

Finalmente, el domingo 25 de enero a las 11:45 horas, el alcalde de Muriel Viejo, Carlos González, protagonizará la presentación titulada “Un año especial para Muriel Viejo”, una intervención dedicada a las múltiples actividades y experiencias organizadas por este municipio en torno al fenómeno del eclipse, donde se espera recibir a más de 300 personas diarias interesadas en descubrir sus cielos privilegiados.

Soria ciudad

El Ayuntamiento de Soria también ha presentado esta mañana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la propuesta de la ciudad para acoger y vivir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico excepcional que situará a Soria como uno de los enclaves privilegiados de la península para su observación.

Bajo el lema “Soria, el eclipse en primera fila”, la concejala de Turismo, Yolanda Santos, ha explicado que este evento “no es solo una invitación a mirar al cielo, sino a vivir una experiencia irrepetible en el lugar adecuado”.

En este sentido, ha subrayado que “primera fila no es estar delante, es estar en el lugar adecuado”, y que Soria reúne unas condiciones únicas por su posición dentro de la franja de totalidad, la calidad de sus cielos, el horizonte despejado y su entorno natural. Previamente, a la presentación se ha incluido una ´performance’ para reservar la fecha.

Durante la presentación también se ha repartido una tarjeta-invitación tipo “Save the date”, concebida como una llamada directa a reservar la fecha y planificar la estancia en la ciudad.

Esta invitación recuerda que el eclipse se desarrollará entre las 19.30 y las 21.31 horas, con un momento de totalidad que transformará el día en noche, acompañado de un descenso de la temperatura y un cambio perceptible en el entorno, una experiencia que, como han relatado quienes ya han vivido un eclipse total, “marca para toda la vida”.

La concejala ha destacado que el eclipse no se reduce a un instante, sino que cobra sentido en el lugar desde el que se vive. Por ello, el Ayuntamiento ha elegido el Monte Valonsadero como espacio principal para la observación. Se trata de un entorno natural protegido, con una vinculación histórica con la astronomía, como demuestran las pinturas rupestres de hace más de 5.000 años, testimonio de que ya entonces se miraba al cielo en este mismo enclave.

La propuesta municipal va más allá de la observación del fenómeno.

El Ayuntamiento trabaja en una experiencia de jornada completa, con actividades previas, dinámicas de grupos, espacios seguros y una organización pensada para que las personas asistentes puedan llegar con antelación, disfrutar del entorno y vivir el eclipse de forma tranquila y ordenada.

Tras el eclipse, la experiencia se prolongará durante la noche, que coincide con la lluvia de estrellas de las Perseidas, lo que permitirá disfrutar de un cielo nocturno de gran calidad en una de las zonas oscuras más destacadas de Europa.

“Es la noche mágica de las lágrimas de San Lorenzo y seguimos teniendo un entorno privilegiado para mirar uno de los mejores cielos”, ha recordado

“Soria quiere que quienes nos visiten recuerden no solo dónde vieron el eclipse, sino cómo lo vivieron”, ha señalado Santos.