Un mural intercultural y la voz de los escolares protagonizan 8M en San Esteban de Gormaz

Jueves, 05 Marzo 2026 13:37

San Esteban de Gormaz ha acogido esta mañana el acto institucional organizado por la Diputación Provincial de Soria con motivo del Día Internacional de la Mujer, una jornada centrada en la educación en igualdad y en la implicación de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más justa.

El encuentro se ha celebrado en el CEIP Virgen del Rivero con la participación del alumnado de 4º Educación Primaria, que han sido protagonistas de una jornada que ha reunido a representantes institucionales, comunidad educativa y vecinos de la localidad.

Durante el acto, los estudiantes han dado lectura a un manifiesto elaborado por ellos mismos en el que han reflexionado sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, poniendo de relieve el papel de la educación como herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

La jornada también ha servido para presentar el mural colaborativo “Juntas y Fuertes”, una obra colectiva en la que han participado en torno a una veintena de mujeres de la zona de la Ribera del Duero en el marco de los talleres desarrollados desde el CEAS. El mural refleja, desde diferentes miradas culturales y experiencias de vida, una visión plural de la igualdad y de la convivencia en el medio rural. Además del mural, las mujeres han decorado la biblioteca del colegio con flores moradas realizadas a mano con croché.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha destacado el valor de esta iniciativa como espacio de encuentro y aprendizaje colectivo.

“Este mural nos recuerda que la igualdad también se construye escuchando y conociendo la realidad de todas las mujeres que viven en nuestros pueblos. En la provincia de Soria conviven mujeres de diferentes culturas, trayectorias y experiencias, y la interculturalidad es una riqueza que debemos reconocer y visibilizar para seguir avanzando hacia una sociedad más justa”.

Asimismo, durante el acto se ha hecho entrega al alumnado de juegos de mesa con el objetivo de seguir fomentando la reflexión sobre la igualdad también en el ámbito familiar y educativo. La jornada ha concluido con la actuación musical del grupo Géminis, un proyecto artístico que combina música y narración para visibilizar las desigualdades que atraviesan las mujeres y destacar su capacidad de resiliencia y transformación.

Prieto también ha subrayado la importancia de celebrar esta jornada junto a los más jóvenes: “Es fundamental poder compartir este día con los chicos y chicas, porque la igualdad comienza desde las edades más tempranas. Ellos y ellas son quienes pueden llevar este mensaje a casa, a sus familias y a su entorno, y convertirlo en una forma natural de relacionarse y convivir”.

En el marco de esta conmemoración, la Diputación de Soria ha presentado además su nueva estrategia institucional vinculada a la igualdad, impulsada desde el área de Servicios Sociales. La diputada ha explicado que esta iniciativa pretende reforzar el compromiso de la institución con una igualdad real de oportunidades mediante una identidad corporativa renovada y una mayor presencia digital que permita conectar con todos los perfiles de la población soriana.

Entre las principales novedades se encuentra la creación de un símbolo propio que reinterpreta el signo matemático del “igual” como representación del compromiso institucional con la dignidad, el acceso equitativo a los recursos y la eliminación de las brechas laborales y educativas.

Además, se ha puesto en marcha el perfil específico de Instagram @dipsoriaigualdad, que busca visibilizar el trabajo que se desarrolla en toda la provincia, especialmente en el ámbito rural, dando voz a mujeres emprendedoras y difundiendo actividades y talleres impulsados por los CEAS.

En palabras de Laura Prieto, esta herramienta permitirá acercar el trabajo institucional a la ciudadanía y especialmente a las nuevas generaciones. “Las redes sociales son hoy una herramienta clave para llegar a los jóvenes y mantener viva la conversación sobre igualdad durante todo el año. Queremos que este espacio sirva para compartir experiencias, visibilizar referentes y mostrar todo el trabajo que se realiza en nuestros pueblos”.

La programación organizada por la Diputación de Soria con motivo del 8 de marzo se extenderá durante todo el mes con diferentes actividades en la provincia, entre ellas talleres de bienestar emocional dirigidos a mujeres rurales, murales interculturales de reflexión artística, actuaciones culturales y encuentros asociativos.