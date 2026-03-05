Dani Izquierdo explica su trayectoria deportiva este domingo en Ágreda

El campeón agredeño Dani Izquierdo explicará este domingo su trayectoria deportiva dentro del programa de las Quedadas BTT y Trail organizadas por el Club Ciclista Moncayo Soriano.

El Palacio de los Castejón de Ágreda acogerá el domingo a las 18 horas una charla-coloquio en la que el campeón agredeño Dani Izquierdo explicará su trayectoria deportiva, desde sus inicios en el Duatlón del Moncayo Soriano hace diez años hasta la actualidad, cuando recientemente se ha proclamado Campeón de la Copa de España de Esquí de Montaña tras conseguir sendos subcampeonatos en la disciplina Vertical e Individual.

Izquierdo es un agredeño licenciado en CAFD, trail runner, esquiador de montaña y apasionado de la naturaleza que representa a Ágreda en las mejores competiciones runners y de esquí de montaña de España y Europa, participando incluso con la selección aragonesa y española. Entre sus logros más relevantes se puede destacar:

En Trail Running:

-1º en el Trail de Molieres con Récord.

-7º en el Trofeo Kima.

-Top 16 en la "Zegama-Aizkorri" de 2025.

-2º en Campeonato de España de Kilómetro Vertical.

-Participación con la Selección Española en el Campeonato del Mundo de Kilómetro Vertical de 2025, en Canfranc.

-Tops 10 en varias pruebas de la Skyrunning World Series de 2025.

Además de ganar y conseguir muy buenas posiciones en otras competiciones de trail running importantes aunque no tan renombradas o de máxima categoría, tales como: 1º en el Desafío Urbión categoría Open 2024 (37 kms), 1º en el Kilómetro Vertical "Los Neveros" 2024 en el Moncayo agredeño y 1º en el UltraTrail del Moncayo 2025 (23 kms).

Más resultados: https://utmb.world/es/runner/2689797.daniel.izquierdo o https://corredores-de-montana.blogspot.com/2025/10/daniel-izquierdo-alonso.html

En Esquí de Montaña:

-1º Absoluto de la Copa de España de Esquí de Montaña (2024-2025 y 2026).

-Top 30 en el Tour du Ruta en 2025.

-Top 30 en la Piera Menta (2024-2025)

-Top 35 en Trofeo Mezzalama en 2025.

Sin embargo, no todo es competir contra otros, también contra uno mismo.

Dani Izquierdo ha conseguido el récord de ascensión del Midi d'Osau y del Monte Perdido, que consiguió mucha repercusión en muchos medios de comunicación y telediarios a nivel nacional y cuyo vídeo también proyectará en la charla.

Además, ha conseguido otros proyectos interesantes como realizar todo el GR11 aragonés (por cumbres de más de 3.000 m. de altitud) en tan solo diez días, ha viajado a los Andes y subido montañas de más de 6.000 metros de altitud, ha ascendido al Mont Blanc (pico más alto de los Alpes) y varias aristas del monte Cervino (Alpes italianos) con esquís de montaña, etc., e hizo un "Reto contra la despoblación" ascendiendo al Moncayo desde Ágreda y retando a otros corredores a superarle.

Además, Izquierdo tiene un máster en "Alto Rendimiento en deportes cíclicos" y es entrenador de deportes de montaña online, por lo que durante la charla también nos dará unos pequeños apuntes para convertirnos en mejores corredores de montaña y para evitar lesiones.

