Teatro en Ágreda con una versión libre de comedia clásica

Jueves, 26 Febrero 2026 16:14

Ágreda volverá este sábado a disfrutar del teatro, con una versión libre de la comedia clásica "Cásina", de Plauto.

La representación teatral correrá a cargo del Grupo Alhama Teatro, con una versión libre de la comedia clásica Cásina de Plauto.

Será a las ocho de la tarde, en "El Fuerte", con entrada a dos euros.

Esta comedia surge a partir de la comedia de teatro clásico Cásina de Plauto, y se centra en las relaciones que se establecen entre un empresario y sus empleados en una compañía de variedades, en la España de mediados del siglo XX.

Los números musicales sicalípticos de estas compañías de revista y el humor socarrón característico de Plauto encajan a la perfección en esta comedia en la que un viejo y adinerado empresario urde todo tipo de estrategias para conseguir el favor de una joven corista, aunque la jugada no acabará como él desea.