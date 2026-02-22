Los zarrones vuelven a recorrer las calles de Borobia en carnavales

Domingo, 22 Febrero 2026 09:28

Borobia ha vuelto a disfrutar este sábado de una de sus tradiciones más arraigadas. Son los zarrones de carnaval.

Los típicos Zarrones son el gran atractivo del carnaval borobiano, tradición reconocida por la Diputación provincial de Soria con el premio Colodra, primer premio de carácter institucional en la historia, otorgado en 2022, que valoró el esmero de las gentes de Borobia en el mantenimiento de sus tradiciones, representado en este caso en la Asociación Cultural La Raya.

Los “Zarrones” han vuleto a hacer en la tarde del sábado su esperada y sorpresiva salida por las calles de Borobia y han amenizado la fiesta carnavalesca, en lo que es una de sus más atractivas tradiciones de Borobia-

De origen pastoril, nunca jamás nadie conoce que dejaran de aparecer y celebrarse aún en época de la dictadura en que estaban prohibidos.

Son vecinos o vecinas del pueblo que, cubiertos completamente, con la cabeza tapada con cestos y cornamentas, pieles, abarcas y al sonido de cencerros a la espalda recorren las calles arrojando paja a todo aquel que les hace frente, animando la fiesta.