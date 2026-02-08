Rechazadas las enmiendas de Unidas Podemos en Ólvega

Domingo, 08 Febrero 2026 16:15

En el último pleno municipal de Ólvega, se han abordado los presupuestos municipales 2026 de la localidad moncaína. Unidas Podemos ha presentado enmiendas, por menos de 200.000 euros, pero no han sido aceptadas.

Los presupuestos de 2026 propuestos por el equipo de gobierno tienen un montante de 4.821.743,41 euros.

A esto cada formación de la oposición presentó sus enmiendas para la mejora de los presupuestos de 2026.

Desde Unidas Podemos en Ólvega llevaron unas enmiendas valoradas en 176.000 euros y en ellas se proponía la adquisición de una nave antigua de despiece situada en la calle Reyes Católicos y transformarla en un centro cultural para la escuela de música, con salas de ensayo para grupos locales, cofradías o la banda municipal y estudio de grabación, un programa de protección del empleo para trabajadores en ERTE que se les compense hasta el 100 por ciento de la base de cotización, pago de cuota de autónomos cuando no se llegue a beneficios mayores de 1.500 euros y ayudas al relevo generacional, un aumento de la financiación de las asociaciones, una partida de 30.000 euros para dar un golpe de efecto a la cabalgata de Navidad, una partida para luces navideñas en Muro, presupuestos participativos, la contratación de un arquitecto municipal y dejar de externalizar el servicio y cierre de ÓlvegaTV mientras el equipo de gobierno no cumpla el Estatuto del canal local de televisión.

Todo vendría financiado con un aumento del IBI a viviendas vacías como permite la ley y de diferentes subvenciones de distintas administraciones.

Para Unidas Podemos en Ólvega estas enmiendas mejoraban el presupuesto propuesto ya que, en palabras del edil de la formación Mario Calonge, “Ólvega se ha caracterizado por ser un pueblo con trabajo e industria mientras conserva su esencia de pueblo y con muchas actividades debido a un fuerte tejido asociativo. Estamos viendo como en las fábricas hay ERTEs, cierres de línea, jornadas irregulares o industrias prometidas que no van a venir, una esencia de pueblo por su pequeño comercio que si no hacemos nada vemos como van a cerrar tres supermercados, uno de ellos con ferretería, un bar, una peluquería, el único zapatero, la única mercería, la única herboristería, la única papelería y lo más básico: todas las panaderías. Y respecto al tejido asociativo, aunque el equipo de gobierno no lo quiera ver está en crisis con menos participación y asociados e incluso el año pasado casi de desintegra una asociación muy importante y reflejo de todo esto es la cabalgata que cada vez hay menos participación, menos espectadores y lo más importante: menos niños y niñas que suban a por el regalo. Desde Unidas Podemos creemos que el Ayuntamiento puede hacer mucho por solventar esta situación, pero hay que querer verlo y querer actuar.”

Respecto al centro cultural, desde la formación morada creen que no hay espacio para la escuela de música y esta propuesta sería perfecta para dar ese espacio necesario además de crear nuevos servicios y dar salida a un edificio abandonado.

Sobre la eliminación de ÓlvegaTV, Calonge ha señalado que “como ya dijimos la gestión del canal incumple el estatuto propio y la legislación de comunicación audiovisual por lo que si no se hace un canal plural para todos los olvegueños y olvegueñas y se atiene a la normativa propia tendremos que dar cuenta al Procurador del Común y a la autoridad competente en información”.

Respecto al la subida del IBI para viviendas vacías, Unidas Podemos entiende que no es una medida deseada, pero han explicado que “se está haciendo un gran esfuerzo construir vivienda pública e intentar bajar el precio ante la falta de casas y después de que el PP rechazara nuestro plan sobre vivienda hay que buscar la forma de sacar las vacías que existen, 384 de 2.359, es decir el 16% de las viviendas en Ólvega están vacía.”

La formación morada no entiende la continua negativa del equipo de gobierno de aprobar medidas de aprobar propuestas de mejoras para Ólvega y Muro.

“Después de rechazar una propuesta de mejora del asociacionismo, de mejora de la transparencia y la información, del plan de vivienda siguen rechazando propuestas como estas enmiendas con excusas banales y fácilmente desmontables como decir que no es útil tener un arquitecto propio cuando pueblos más pequeño sí lo tienen, se pasan y se esperan proyectos o de gente que quiere informes urbanísticos que serían de utilidad contar con un servicio propio cuando se gasta más externalizado. Seguiremos intentando mejorar nuestros pueblos, pero así es difícil”, ha señalado.