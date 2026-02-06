Ólvega une tradición y solidaridad en sus jornadas de la matanza

Viernes, 06 Febrero 2026 09:19

Ólvega celebrará el próximo domingo, 8 de marzo, sus tradicionales jornadas de la matanza, que cumplirán la vigésimo primera edición. Será una convocatoria de tradición y solidaridad.

Si el tiempo lo permite, se realizarán en la plaza de España, y en caso contrario, la fiesta se trasladará al centro social de Ólvega.

La jornada promete estar llena de ambiente, música y sabores de siempre con el siguiente programa:



11:30 h · Recorrido por las calles de Ólvega con la Charanga La Talanguera

12:45 h · Pregón a cargo de la Asociación Síndrome 22q11

Reparto de moscatel y pastas

Elaboración de morcillas, chorizo y enajado

Degustación de torreznillos, chorizo, longaniza, lomo, costillas y morcilla

Explicación a cargo de Antonio Callejas

Durante la mañana se venderán números para el sorteo del cerdo (1 euros) y tickets de degustación (2 euros por plato).

La recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome 22q11.





