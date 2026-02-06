Ólvega une tradición y solidaridad en sus jornadas de la matanza
Ólvega celebrará el próximo domingo, 8 de marzo, sus tradicionales jornadas de la matanza, que cumplirán la vigésimo primera edición. Será una convocatoria de tradición y solidaridad.
La Junta somete a información pública decreto del PORN del espacio natural del Moncayo
Si el tiempo lo permite, se realizarán en la plaza de España, y en caso contrario, la fiesta se trasladará al centro social de Ólvega.
La jornada promete estar llena de ambiente, música y sabores de siempre con el siguiente programa:
11:30 h · Recorrido por las calles de Ólvega con la Charanga La Talanguera
12:45 h · Pregón a cargo de la Asociación Síndrome 22q11
Reparto de moscatel y pastas
Elaboración de morcillas, chorizo y enajado
Degustación de torreznillos, chorizo, longaniza, lomo, costillas y morcilla
Explicación a cargo de Antonio Callejas
Durante la mañana se venderán números para el sorteo del cerdo (1 euros) y tickets de degustación (2 euros por plato).
La recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome 22q11.