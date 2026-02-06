Las Águedas resaltan en la provincia la resistencia de las mujeres

Viernes, 06 Febrero 2026 09:11

Muchos pueblos de la provincia han celebrado la festividad de las Águedas, y entre ellos se encuentra Ágreda, que ha mantenido un año más las tradiciones.

El Ayuntamiento agredeño ha agradecido a la Asociación de Mujeres del Moncayo, a su presidenta Alicia y a toda su Junta Directiva la excelente organización de este día de Santa Águeda.

“Ha sido un placer compartir la eucaristía y la posterior comida, celebrando juntas la fuerza y la unión de las mujeres de nuestra tierra”, ha resaltado en su perfil de facebook.

Santa Águeda representa la resistencia frente a la adversidad y la defensa de las convicciones propias, como se ha escuchado en la homilía.

En el siglo XXI, este legado se traduce en el trabajo diario de las mujeres de la asociación, quienes afrontan los retos del entorno rural con la misma firmeza.

Este 5 de febrero, el relevo de la santa ha sido tomado por las mujeres actuales: emprendedoras, cuidadoras, profesionales y ciudadanas que, como miembros activos de la Asociación Mujeres del Moncayo , mantienen encendida la llama de la solidaridad en Ágreda y sus alrededores.

En otra localidad de la provincia, en San Leonardo, el Ayuntamiento ha recibido a la alcaldesa y la entregado a la alcaldesa una placa de recuerdo y el batón de Manco.

Lucia García ha sido la alcaldesa por un dia.

Despues de estar en el Ayuntamiento se ha celebrado una misa para después, acompañadas de los gaiteros, han disfrutado de un vermut para terminar con una comida de convivencia.

Santa Águeda volverá a llenar de tradición las calles de San Esteban de Gormaz el próximo domingo 8 de febrero,.

El programa incluye misa, nombramiento de alcaldesa y alcaldesa infantil, baile de la jota castellana y el mejor ambiente para compartir juntos.