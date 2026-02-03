La Junta programa, en febrero, 22 actividades culturales en la provincia

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha presentado la programación cultural para este mes de febrero en Soria, con 22 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad en la provincia.

A través de la red de centros culturales dependientes de la Junta, la ciudadanía podrá disfrutar de una variada oferta que incluye exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, recitales poéticos y actividades dirigidas al público infantil, que reafirman el compromiso de la Junta con la promoción de la cultura en todo el territorio, acercando propuestas de calidad a públicos de todas las edades y apoyando tanto a los creadores locales como a las grandes producciones culturales de ámbito nacional.

Durante el mes de febrero, continúa abierta al público la exposición fotográfica `Campos de Castilla´ de César Sanz Marcos, en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado.

La exposición, que reúne 42 fotografías inéditas inspiradas en los versos del poeta, se ubica en la planta baja de la Biblioteca Pública de Soria.

El Archivo Histórico Provincial de Soria mantendrá durante todo febrero, aunque en un principio estaba prevista hasta el día 6, la posibilidad de visitar la exposición `Casiano Alguacil (1832-1914). Un fotógrafo por descubrir´.

La exposición forma parte de la I Jornada del Centro Nacional de Fotografía, tiene horario de 9.00 a 14.00 horas y entrada libre.

Artes escénicas

La programación escénica de este mes de febrero se inaugurará el viernes 6 en la Biblioteca Pública de Soria con el espectáculo de magia `Íntimo´.

Un espectáculo cercano y sorprendente, en el que el mago argentino Iñaki Zabaleta, Premio Mundial de cartomagia, invita al público a vivir la magia en primera persona. La experiencia mezcla humor inteligente, música y cartomagia.

Es necesaria la inscripción previa y el espectáculo, dirigido a un público juvenil y adulto, comienza a las 18.00 horas.

El sábado 7, y de la mano de la Red de Circuitos Escénicos, Beatriz Rico presenta un nuevo monólogo con el título `Pepa, no me des tormento´.

Se trata de un sorprendente viaje por las relaciones de amistad, laborales y familiares, que cuenta con una sucesión trepidante de gags, imitaciones e interacciones con el público. Tendrá lugar en las Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz, y la representación será a las 20.00 horas.

El mismo día 7, en el Teatro Municipal Juan Yagüe, de San Leonardo de Yagüe, y también encuadrado en la Red de Circuitos Escénicos, se podrá disfrutar del espectáculo `Grandes Ilusiones´ del mago Lumaky.

Un espectáculo que incluye escapismo, levitaciones y apariciones sorprendentes que sobrepasan la ciencia. Es un espectáculo para adultos cuya representación tendrá lugar a las 20.00 horas.

La programación escénica continúa el miércoles 17 con la representación teatral `Pasión´ de Teatro Corsario, a las 20.30 en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, en Soria. Este mítico espectáculo, que se representó durante más de 30 años, vuelve a los escenarios con una puesta en escena de gran impacto visual y musical. La obra está inspirada en la imaginería castellana y en las procesiones de Semana Santa.

Conferencias

La Biblioteca Pública de Soria albergará el viernes 20, a partir de las 19.00 horas, una narración con presencia escénica de Héctor Urien, con el título `Las mil y una noches´.

Los relatos eternos de Sherezade, van encontrando en la narración la manera de atrapar al oyente y transportarlo a un mundo de imaginación y emoción. Un homenaje a la palabra contada y a las antiguas narraciones de historias.

Actividades infantiles

Dentro de las actividades infantiles programadas para febrero, la primera que inicia el mes será la representación de `Zumbados´, el jueves 5 en el Teatro San Agustín de El Burgo de Osma, a las 20.30 horas. Este espectáculo de Teatro Atópico ha sido muy bien recibido por el público y está diseñado para el disfrute de toda la familia.

La obra incluye teatro y circo, aderezados con humor y participación del público.

El domingo 15, llegará al teatro municipal Juan Yagüe, en San Leonardo de Yagüe, el espectáculo `La Sirenita, el musical´ de Fénix producciones. Esta versión del clásico de Disney está llena de criaturas marinas fantásticas y cuenta con la emoción que esta compañía siempre impregna a sus obras. El espectáculo comenzará a las 18.00 horas.

El mismo día 15, a las 12.00 de la mañana, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia en Soria, y de la mano de Eugenia Manzanera de la Fuente, tendrá lugar la representación de la obra infantil y familiar `Ay que lio´. Un espectáculo festivo con numerosos personajes y que incita a jugar un rato.

`El show de Toni Rivero´, llegará al teatro Municipal Juan Yagüe de San Leonardo de Yagüe, el lunes 16 a las 18.00 horas. El espectáculo está englobado dentro de la Red de Circuitos Escénicos de Castilla y León, y en él, este mago pondrá a prueba los sentidos de los espectadores y su capacidad de asombro.

El sábado 21, en la Biblioteca Pública de Soria, tendrá lugar el espectáculo pedagógico y participativo `Pasaporte musical´. Una representación que combina guitarra, voz y percusión y que acompaña a niñas y niños en un viaje sonoro alrededor del mundo. Los horarios serán a las 11.30 para niños de 3 a 5 años, y a las 12.30 para los de 7 a 12.

Por último, en la Biblioteca Pública de Soria, el viernes 27 a las 18.00 horas, Tarambana Teatro nos acerca el espectáculo para bebés a partir de 6 meses `Pañuelos´. Un suave paseo sensorial de música y luces.

En el ámbito habitual de los talleres escolares del Museo Numantino, este mes de febrero se celebrarán los siguientes: `Los costureros del tiempo´, Arquitectos en acción´, `Los guardianes del códice´, `El rincón del orfebre´, `Tejiendo mi sayo, Técnicas de supervivencia en la prehistoria´, `Pinturas y pigmentos´ y `Nueva visión de la cerámica en la historia: vida y muerte´. Los talleres se desarrollan de miércoles a viernes y en horario de 10.00 a 14.00.

El Museo Numantino ha programado visitas temáticas para los alumnos de Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con las siguientes temáticas: `Paleolítico: un mundo de cazadores y recolectores´, `Neolítico: la vida y la muerte´, `Edad del Bronce: las redes comerciales a larga distancia´, `Edad del Hierro: origen y desarrollo de la cultura celtibera´, `Asimilación e intercambio cultural en la Hispania romana', `Soria en la Edad Media: un mundo plural´, `Visible e invisible: ¿Dónde están las mujeres?'.