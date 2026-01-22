AEMET prevé nieve en Soria desde el viernes

Jueves, 22 Enero 2026 08:14

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que la nieve se deje ver mañana viernes en la meseta norte, y con ello, en Soria.

La previsión de la AEMET apunta probables acumulaciones significativas de nieve en montañas y en zonas bajas de Galicia y la meseta norte, sin descartarlas en zonas de la meseta sur.

Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado.

Asimismo, son posibles las tormentas con granizo ocasional en Galicia, Cantábrico y Andalucía occidental.

Tras el frente, una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1.000/1.300 metros a 600/800 metros en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1.500 m al de los 1.000 m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 metros en Galicia.

Con ello, es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular y sin descartar zonas de la meseta sur.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en el cuadrante noroeste y dándose las mínimas al final del día.

Por el contrario, en la mitad sureste permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos. También aumentarán en Baleares y sin cambios en Canarias.

Se darán heladas débiles en zonas de la meseta Norte, sierras del sureste peninsular y, localmente moderadas, en montañas de la mitad norte, pudiendo ser fuertes en el Pirineo.

El fin de semana llegará con un sábado con previsión de nieve tanto por la mañana como por la tarde.

La mañana tendrá la cota de nieve a 800 metros y la tarde a sólo 700 englobando a todos los pueblos de Soria.

Para el domingo las previsiones del tiempo de la Aemet siguen tiñendo a Soria de blanco.

Las temperaturas subirán ligeramente pero la cota de nieve se anticipa a los 800 metros y la probabilidad está en valores cercanos al 100%. Puede abrirse algún claro.