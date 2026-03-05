Diputación presenta carteles de Semana Santa con reconocimiento turístico en Soria

Jueves, 05 Marzo 2026 11:36

La Diputación provincial de Soria ha presentado este jueves los carteles que anunciarán este año la Semana Santa en Soria, El Burgo de Osma y Ágreda, las tres que cuentan con el reconocimiento de interés turístico de Castilla y León

La diputada responsable del área de Turismo, Elia Jiménez, ha resaltado la colaboración tradicional de la institución provincial con la edición de los carteles de estas tres Semanas Santa.

Se han impreso más de mil carteles.

Jiménez ha confiado que la Semana Santa discurra con normalidad y esplendor, y que el tiempo respete.

“!Son fechas en la que los pueblos crecen, con el regreso de hijos del pueblo y visitantes”, ha resaltado.

Además ha recalcado que estas tres Semanas Santas son los embajadoras del resto de la provincia.

Ha agradecido labor desarrollada por cofradías, en el afán de divulgar las tradiciones y ha deseado que las nuevas generaciones lo reconozcan.

José Antonio Caamaño, tesorero de la Cofradía de los Misterios y el Santo Entierro de Cristo de El Burgo de Osma ha explicado que la fotografía que ilustra el cartel es del fotógrafo Elianne Izquierdo Crespo, y recoge el sepulcro de Jesús, con la catedral de fondo.

Este año se ha aumentado más de cien cofrades y ya superan los 600.

Una de las novedades de las procesiones, es la procesión del Sábado Santo, alrededor de las murallas de la Villa burgense.

Como gran novedad, el paso del Cristo Yacente, portada a hombros por veinte cofrades.

“Es de gran belleza y sobriedad”, ha resaltado.

Otra de las novedades será las manolas que acompañarán a procesiones en varios días.

Sofia VIcente, tesorera de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda, acompañada de Marialuz Rubio, ha explicado que este año la imprenta les ha hecho dos carteles, uno destacando la Exaltación y otro de la Semana Santa.

El cartel es “la Dolorosa” y se ha elegido este paso para anunciar la Semana Santa de Ágreda, resultado del primer concurso fotográfico organizado por la cofradía, ganado por Ángel García.

“La Dolorosa” se refleja a las puertas de la iglesia de San Juan.

Vicente ha animado a los vecinos a entrar en la cofradía. En el último año se han incorporado siete personas, cuando lo hacían antes uno cada cinco años.

“Queremos que el Viernes Santo sea una fiesta”, ha resaltado.

Vicente ha deseado que la participación en la cofradía se siga incrementando tras tener el año pasado apenas 17 personas activas.

La cofradía ha aportado para confeccionar trajes de las nuevas incorporaciones.

Concretamente la Exaltación tendrá lugar en Ágreda el próximo 7 de marzo y tomarán parte nueve cofradías de Navarra, La Rioja, Aragón y Castilla.

Manuel Cascante, vocal de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria, ha explicado que el cartel de la capital corresponde a la fotografía de la procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo, donde participan ocho cofradías y más de 2.000 cofrades.

Cascante ha destacado que siguen siendo muchos los sorianos que se suman a la celebración de la Semana Santa capitalina donde procesiones más de 2.000 cofrades.

Antonio Callejas ha asegurado que el cartel quiere reflejar las luces y sombras de la Semana Santa, en un año extraordinario marcado por el eclipse solar.

En 2025, con el Jubileo de la Esperanza, ha sido la imagen, la del Cristo Crucificado, que ha estado en el altar mayor.

“La gente busca la fe. Parece que cada mes de abril resurge con la Semana Santa”, ha reiterado.

La Semana Santa tiene una vocación evangelizadora pero también tiene un perfil turístico y cultural.