ASAJA Soria pide rechazar condiciones de Trump en acuerdo comercial con Estados Unidos

Lunes, 23 Febrero 2026 10:55

ASAJA Soria ha reclamado hoy a la Unión Europea que rechace el acuerdo comercial con Estados Unidos en las condiciones planteadas por su presidente Donald Trump.

La Comisión Europea ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de tumbar la política arancelaria de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha elevado el pulso diciendo que elevará al 15 por ciento los aranceles globales, por lo que Bruselas exige "plena claridad" sobre las medidas que la Administración estadounidense piensa aplicar.

ASAJA Soria pide a Bruselas que rechace el acuerdo comercial con Estados Unidos en las condiciones de Trump; ya no tanto porque la agricultura sea moneda de cambio, que en principio es para todos los sectores, pero sí por lo que tiene de humillante, vergonzoso y por ser el origen del resto de los acuerdos que han venido después.

ASAJA Soria ha recordado en un comunicado que, desde que se anunció la guerra arancelaria por parte de Donald Trump, la Comisión Europea ha seguido una política acelerada de buscar estabilidad y amplitud de mercados bajo el amparo legal de la legislación internacional del comercio y así se han establecido o se están ultimando acuerdos con Canadá, Nueva Zelanda, México, India, Australia, Mercosur, etcétera…

La precipitación de estos acuerdos ha tenido como detonante la guerra arancelaria de la administración estadounidense.

La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. el pasado viernes de dejar en suspenso los aranceles que el presidente Donald Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países, entre ellos a los de la UE, con un fallo (6-3) ha dejado en el aire la política económica de Washington.

Poco después de ese varapalo judicial, el mandatario dijo que subiría este arancel global al 15%, con "efecto inmediato".

Ante esta situación, ASAJA Soria se ha ratificado en su posición, que ya era totalmente beligerante y sigue protestando sobre ese acuerdo que en varias ocasiones lo ha calificado de vergonzoso.

ASAJA Soria no asegurado que no quiere resignarse a que las exportaciones de productos como el vino de la Ribera del Duero de Soria a Estados Unidos estén penalizadas con un arancel del 15%, mientras que los vinos procedentes de California lleguen al 0%. Por no hablar del trigo estadounidense que llega a los puertos españoles al 0 %, como sucede con el ucraniano.

Además ha pedido a las instituciones europeas que trabajen para que el Parlamento Europeo suspenda la ratificación del acuerdo, porque es evidente que falta certeza legal y no hay ningún tipo de claridad especialmente en lo relacionado con el sector agrario.