Formalizado contrato para construir Centro del Románico en San Esteban de Gormaz

Viernes, 20 Febrero 2026 16:58

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de formalización del contrato para la construcción del Centro del Románico de Soria, en San Esteban de Gormaz.

El proyecto se ubicará en el paraje Molino de los Ojos y constituye una de las actuaciones principales del plan turístico del municipio.

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz adjudicó el contrato a la empresa Francisco Ruiz Cano, S.L., por un importe total de 583.976 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La inversión se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) del Gobierno de España y se financia con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El anuncio publicado en la Plataforma completa el expediente con la formalización del contrato.

La propia ficha del procedimiento consigna como fecha de formalización el 28 de junio de 2024.

La publicación se produce ahora como resultado de la actualización de la documentación del expediente, que incorporó con posterioridad una corrección de datos relacionada con el plazo de ejecución, registrada en noviembre de 2025.

Esta secuencia no altera la adjudicación ni el contenido del contrato.

El PSTD de San Esteban de Gormaz, denominado “Puro Duero, Tierra de Frontera”, cuenta con una subvención de 1.800.000 euros del Ministerio de Industria y Turismo para el desarrollo de distintas actuaciones.

El programa apoya un modelo de destino más sostenible, con atención a la transición verde, la eficiencia energética, la digitalización y la mejora de la competitividad turística.

Interpretación del patrimonio

El Centro del Románico se concibe como un espacio de interpretación del patrimonio románico de la provincia, con vocación didáctica y divulgativa.

El proyecto prevé una nueva edificación principal y la conexión con construcciones ya existentes del anterior Parque del Románico, mediante galerías y recorridos que ordenan el conjunto.

La parcela se sitúa a unos 1.500 metros al sureste del casco urbano, en un entorno que permite integrar el equipamiento cultural en un itinerario de visita y en una oferta estable a lo largo del año.

El románico constituye una de las señas de identidad patrimonial de Soria y, de forma singular, de la Ribera del Duero soriana. San Esteban de Gormaz conserva ejemplos destacados de este estilo, asociado a los siglos XI y XII, y a la consolidación histórica del territorio como zona de paso y de frontera.

El nuevo centro ofrecerá al visitante claves para comprender la arquitectura, la escultura y la pintura románicas, con una lectura accesible que vincule el arte con el contexto social y cultural de la época.

La creación de este recurso cultural ampliará la oferta del municipio y contribuirá a la desestacionalización del turismo.