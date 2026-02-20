La Diputación asiste a feria Navartur para afianzar fidelidad del viajero navarro

Viernes, 20 Febrero 2026 15:17

La provincia de Soria está presente en la nueva edición de Navartur, que se celebra en Pamplona del 20 al 22 de febrero

El departamento de Turismo, de la Diputación de Soria, está presente en la Feria Internacional de Turismo ‘Navartur’ que se celebra hasta el domingo, 22 de febrero, en Pamplona.

La institución asiste a la cita con un stand ubicado dentro de Castilla y león, donde se muestra toda la oferta turística de la provincia de Soria. “un importante escaparate a la hora de promocionar Soria como destino rural con una rica gastronomía, centrada estos meses en la trufa negra de Soria”, ha explicado Elia Jimenez, diputada de Turismo.

La provincia de Soria es el destino elegido, en cualquier época del año, por un importante número de turistas y viajeros procedentes de Navarra, que tienen un nivel adquisitivo medio-alto y que repite en su visita a la provincia.

Elia Jimenez, la diputada de Turismo, ha señalado que “la Diputación de Soria continuará con su apuesta por promocionar la provincia en la feria Navartur, ya que el público de Navarra, a pesar de que ya conoce el destino, siempre está abierto a descubrir las novedades que ofrece Soria y sobre todo gastronómicas”.

Esta cita reunió el año pasado 54.000 visitantes que buscan inspiración para su próximo viaje, “la provincia de Soria cumple con los parámetros que buscan los viajeros como son naturaleza, cultura y gastronomía”, ha detallado Jimenez, quien también ha ensalzado la importancia del turismo de cercanía y proximidad, “con un viajero que busca la comodidad y la gastronomía que ofrece la provincia de Soria y al mismo tiempo nuevas experiencias para disfrutar de su estancia en cualquier época del año. El viajero navarro es amante de la naturaleza y la gastronomía”.

Durante el pasado año 2025, del total de viajeros españoles que visitaron la provincia, el 5 por ciento procedía de Navarra.

“Esta cifra evidencia la importancia de nuestro cliente de cercanía”, ha concluido Jimenez.