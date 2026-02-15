Un restaurante de Castellón, finalista de "El Mejor Torrezno del Mundo"

El restaurante, enclavado en el centro de la capital castellonense y especializado en pinchos únicos con sabor al País Vasco, ha ganado la ronda clasificatoria celebrada en Valencia.

En la misma también han participado el restaurante La Juana, de Benidorm (Alicante), Gontier Bar, La Picaeta, Los Gómez y Gran Mercat (Valencia) y

Restaurante Hort D’Estrela, de Paiporta (Valencia)

El restaurante Estraperlo tiene en su carta el torrezno, mezclado con mango.

La próxima fase del concurso se celebrará este lunes en el monasterio de La Vid, en Burgos. Será la sexta ronda clasificatoria.

La séptima se celebrará el 21 de febrero en Vinuesa, la octava en Ólvega en la misma jornada, y la novena y última, en Zaragoza, el 22 de febrero.