Balonmano Soria cerca de sumar en su visita a Attica 21 Coruña

Domingo, 15 Febrero 2026 08:50

Balonmano Soria ha estado cerca de sumar en su desplazamiento a La Coruña, Ha perdido por un solo gol frente a Attica 21 Hotels Oar (30-29). Y lo ha hecho con un penalti a favor del equipo local, lanzado ya fuera de tiempo.

El encuentro se presentaba como choque crucial para ambos equipos, con Attica 21 Hotels Oar Coruña buscando consolidarse entre los primeros puestos y Club Balonmano Soria intentando salir de la zona baja de la clasificación.

Desde los primeros minutos, ambos equipos han demostrado su intensidad ofensiva.

El partido ha comenzado con un lanzamiento parado del lateral derecho Gabriel Navarro Simon que ha sido detenido por Felipe Ignacio Garcia, portero del Club Balonmano Soria.

Sin embargo, a los 2 minutos, Diego Martinez Vazquez ha abierto el marcador para Attica con un gol desde seis metros.

Poco después, Sergio Tobes Bas ha igualado para los visitantes.

A partir de ahí, se ha producido un intercambio constante de goles hasta que Attica ha logrado establecer una ligera ventaja tras varios goles consecutivos provenientes principalmente de Alexandre Chan Blanco y Ruben Sanchez Caballero.

A lo largo de la primera parte, errores como pases fallidos por parte del equipo visitante le han comenzado a costar caro.

A pesar de estos contratiempos, Balonmano Soria ha logrado mantenerse en juego gracias al esfuerzo individual y conexiones efectivas en ataque que le ha permitido cerrar la primera mitad con un marcador favorable para Attica (15-10).

En la segunda mitad las cosas han cambiado notablemente.

Balonmano Soria ha salido decidido a remontar y rápidamente h alogrado marcar dos goles consecutivos a través de Luis Gavilanes Ortega y Brais Martinez De La Peña.

Los locales han reaccionado con fuerza mediante José Mora López y Sergio Torio Fernández manteniendo así una acción rápida en ambos lados del campo.

A medida que avanzaba esta mitad, Soria ha mostrado más determinación al aprovechar las oportunidades generadas por sus extremos e incluso ha tenido varios lanzamientos desde siete metros que han sabido convertir en goles cruciales para mantener el ritmo del partido.

A pesar de una leve exclusión temporal en su plantilla, han seguido luchando hasta alcanzar una ventaja momentánea hacia el final del partido; sin embargo, los locales no han cedido ante la presión y han terminado nuevamente con ventaja antes del pitido final.

Alberto Roldán ha materializado un penalti, con el reloj a cero, dejando a Balonmano Soria sin sumar un punto.

El resultado se ha cerrado a favor de Attica (30-29), reflejando lo reñido que ha resultado este emocionante enfrentamiento.