El Balonmano Soria afronta su particular cuesta de febrero

Lunes, 02 Febrero 2026 16:48

El Balonmano Soria afronta un exigente mes de febrero, con un calendario clave para medir su progresión y sumar puntos para salir de la zona de descenso.

El equipo soriano regresó de Santander con una derrota tras un partido complicado en el pabellón de La Albericia, donde el conjunto amarillo no pudo sumar ante Blendio Sinfín Santander Ciudad (38-26).

Un resultado amplio en una salida exigente, marcada por el ritmo del rival y la dificultad de una de las pistas más complejas de la categoría.

El equipo está centrando ya todos sus esfuerzos en analizar lo ocurrido, corregir errores y seguir trabajando de cara a un mes de febrero que se presenta como uno de los más exigentes de la temporada.

La primera cita llegará este sábado en el Polideportivo San Andrés, donde el Balonmano Soria recibirá al BM Servigroup Benidorm. El conjunto alicantino, recién descendido, llega con la ambición de regresar a lo más alto y supondrá una exigente prueba para los sorianos, que buscaran hacerse fuertes en el Sanan con el apoyo de su afición.

Tras el compromiso ante Benidorm, los amarillos afrontarán una salida de gran dificultad a A Coruña para medirse al Attica 21 Hotels OAR Coruña, un equipo que ha configurado una plantilla competitiva y está firmando una temporada brillante, convirtiendo su pista en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

El mes se cerrará nuevamente en San Andrés con la visita del BM Proin Sevilla, actual líder de la competición, en un duelo de máxima exigencia que pondrá a prueba la solidez, el trabajo colectivo y la capacidad competitiva del Balonmano Soria ante uno de los rivales más en forma de la categoría.

Tres partidos, tres retos de gran nivel y un mes clave para medir el crecimiento del equipo, que afronta esta “cuesta de febrero” con la convicción de seguir compitiendo, aprendiendo y defendiendo el amarillo en cada jornada.