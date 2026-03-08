Balonmano Soria se agarra a permanencia con victoria frente a colista Alcobendas

Domingo, 08 Marzo 2026 07:31

Balonmano Soria se agarra a la permanencia, tras ganar por 36-33 al colista Atlético Alcobendas, en partido disputado en la tarde del sábado en el pabellón de San Andrés de Soria.

https://resultadosbalonmano.isquad.es/clasificacion.php?seleccion=0&id=1031101&id_ambito=1&id_territorial=9999&id_superficie=1&iframe=0&id_categoria=2522&id_competicion=209265

La victoria permite al equipo soriano alimentar sus esperanzas de salvación, con siete jornadas por delante para cerrar el campeonato y dos puntos de desventaja, actualmente en la clasificación, respecto a Balonmano Zaragoza y Confía Base Oviedo.

Balonmano Soria se jugará su objetivo en las siete jornadas que restan: en el polideportivo de San Andrés recibirá al Puerto Sagunto, UBU San Pablo Burgos y Málaga. Y tendrá que realizar cuatro desplazamientos las canchas del Anaitasuna, Cisne, Confía Base Oviedo y Agustinos de Alicante.

En la primera mitad, el Club Balonmano Alcobendas ha comenzado fuerte, con un gol inicial de Oscar Ruiz Juárez a los 33 segundos. Alejandro Colón Martín ha destacado como motor del equipo visitante, anotando varios goles claves y manteniendo a su equipo en ventaja durante gran parte del primer tiempo.

Sin embargo, el local no se ha quedado atrás; Luis Gavilanes Ortega ha brillado con sus lanzamientos desde el lateral izquierdo, logrando empatar el encuentro en momentos críticos.

A medida que avanzaba la primera parte, los equipos han intercambiado golpes; las exclusiones han comenzado a marcar la pauta del juego.

Alcobendas ha aprovechado las oportunidades con su habilidad para lanzar desde los siete metros y conseguir mantener una ligera ventaja al finalizar esta fase con un marcador de 18-17 a su favor.

La segunda mitad se ha iniciado con un intercambio frenético de goles entre ambos conjuntos.

El Club Balonmano Soria ha demostrado gran determinación, destacando nuevamente a Martin Ezequiel Delfini como figura clave al anotar múltiples veces desde posiciones cercanas a la portería rival.

Su habilidad para abrir espacios ha sido fundamental para que Soria tomara la delantera poco después del comienzo.

A lo largo de esta mitad, las decisiones tácticas han resultado decisivas; mientras Alcobendas ha potado por tiempos muertos estratégicos para reorganizarse tras verse superado por tres goles en ciertos momentos, Soria ha continuado atacando con agresividad y eficiencia.

Los goles finales han llegado rápidamente uno tras otro hasta alcanzar un resultado emocionante de 36-33 favorable al local.