El Balonmano Ágreda cadete femenino, campeón en Liga riojana
El equipo cadete femenino del Balonmano Ágreda se ha proclamado campeón en la Liga riojana.
El equipo agredeño ha ganado en la final a Oyonesa Sporting por conseguir el titulo de campeón.
Las finales femeninas del Campeonato de La Rioja, de las categorías cadete y juvenil, se han disputado este sábado en Arrubal.
El trabajo de cantera en el balonmano agredeño vuelve a dar resultados.