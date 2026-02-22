Soria seguirá sin tren medio año más, por retrasos en corredor Madrid-Zaragoza

Domingo, 22 Febrero 2026 20:55

La línea ferroviaria convencional que une Madrid y Zaragoza seguirá cortada al tráfico otro medio año más como consecuencia de una nueva demora en la planificación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El cierre prolongará también la suspensión del servicio ferroviario en Soria.

Los viajeros de los servicios regionales de Renfe estarán condenados a seguir utilizando el autobús y los operadores de mercancías tendrán que mantener sus viajes por carretera, al menos, hasta el próximo otoño, según ha publicado hoy Heraldo de Aragón.

Fuentes ferroviarias han confirmado a este diario el retraso acumulado en las obras para la adaptación de uno de los principales corredores de tren del país al tránsito de convoyes cargados de semirremolques de camión.

La línea Madrid-Zaragoza se cortó al tráfico el 1 de abril del año pasado y el Adif anunció que se retomaría antes de acabar el año 2025.

La actuación se centra entre Guadalajara y Épila (238,9 de los 300 kilómetros de la línea Madrid Zaragoza), donde se están modificando los viaductos, túneles y la propia catenaria, dado que la altura de este tipo de vagones es incompatible con la infraestructura existente para convertirla en una autopista ferroviaria desde el puerto de Algeciras hasta la Plataforma Logística de Zaragoza.

En concreto hay que modificar el gálibo de 26 túneles y 40 pasos superiores.

Las obras se dividieron en dos contratos para ajustarse a los tramos San Fernando de Henares-Santa María de Huerta (Soria) y Santa María de Huerta-Zaragoza.

La línea de ferrocarril Soria-Torralba, única que comunica la capital, se cortó al tráfico en abril de 2025.