Los hermanos Izquierdo Niño, campeones regionales de duatlón cross

Domingo, 22 Febrero 2026 20:13

Doblete de los hermanos Izquierdo Niño, de Deporama Triatlón Soriano, en la décimo quinta edición del Duatlón de Cuéllar, que se ha celebrado este fin de semana en esta localidad segoviana.

Tanto Daniela, en la prueba femenina, como Mario, en la masculina, se han hecho con el título de campeones de Castilla y León de Duatlón Cross que estaba en liza al imponerse en las carreras absolutas disputadas en el parque de La Huerta del Duque.

Daniela Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano) (01:29:14) se ha subido a lo más alto del pódium tras imponerse de forma clara a sus contrincantes y emplear casi una hora y media en cubrir los 5,2 kilómetros de carrera por los senderos del parque, los 20 kilómetros del técnico y exigente sector ciclista para cerrar con otros 2.800 metros a pie. Junto a ella, ha ocupado el segundo cajón la cuellarana Aroa de Pedro (Saltoki Trikideak) (01:37:42) y ha cerrado la terna de honor María Mediavilla (Triatlón Laguna de Duero) (01:38:27).

Más reñida ha estado la prueba masculina en la que el triunfo final han sido para Mario Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano) (01:16:23), que se ha impuesto por poco más de medio minuto a Rodrigo Zurro (Stadium Casablanca Mapei) (01:17:05) quien, a su vez, ha cruzado la línea de meta solo seis segundos antes que el tercer clasificado, Julián Hernangómez (Triatlón Pisuerga TriPi) (01:17:11).

La jornada ha decantado también los campeonatos de ducross de las categorías Juvenil, Cadete e Infantil. Las dos primeras se han disputado sobre un circuito de 1.750 metros de carrera, 10 kilómetros de BTT y otros 1.400 a pie.

El título Juvenil ha sido, en la carrera femenina, para Jimena Moreno (Triatlón Lacerta) (00:50:42), a la que han acompañado en el pódium, Aitana Soria (Deporama Triatlón Soriano) (00:51:18) y Ana Mediavilla (Triatlón Laguna de Duero) (00:51:43).

En la prueba masculina, triplete de DeporamaTriatlón Soriano, con Ignacio Lahuerta (00:45:02), Marco Martínez (00:46:01) y Álvaro Salamanca (00:47:44).

Gael Casado (Triatlón Lacerta) (00:51:48) se ha hecho con el campeonato Cadete femenino, recayendo el subcampeonato en Vega Leyes (Deporama Triatlón Soriano) (00:52:32) y la tercera posición en Daniela Juárez (Triatlón Laguna de Duero) (00:53:54).

El título masculino Cadete ha sido para Guillermo Gutiérrez (Cidade de Lugo Fluvial) (00:46:19), aupándose al segundo y tercer puesto Jorge García (Triatlón Laguna de Duero) (00:46:23) y Adrián Fernández (Deporama Triatlón Soriano) (00:46:42).

La carrera Infantil, celebrada por la mañana, también ha decidido el campeonato autonómico tras cubrir 1.100 metros a pie, 5.700 en bicicleta de montaña y otros 740 metros pedestres por el parque cuellarano.

El título femenino, en esta categoría ha sido para Elena Gómez (Triatlón Lacerta) (00:23:00), recayendo la plata en Irene González (Triatlón Cuéllar) (00:23:09) y el bronce en Martina Vázquez (Triatlón Pisuerga TriPi) (00:23:21). El trío masculino que ha subido al pódium ha sido el compuesto por Marco Santa Cruz (Triatlón Laguna de Duero) (00:21:53), Alfonso Lahuerta (Triatlón Pisuerga TriPi) (00:22:05) y Saúl Fernández (Triatlón Laguna de Duero) (00:23:08).

Las carreras Prebenjamín, Benjamín y Alevín y de Promoción han completado una jornada de deporte en la localidad segoviana en la que se han dado cita más de dos centenares de duatletas llegados de toda Castilla y León.

Clasificaciones