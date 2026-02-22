Dos filiales se disputarán plaza de ascenso en grupo del Numancia

Domingo, 22 Febrero 2026

El Numancia se aleja más del objetivo del ascenso directo tras su derrota en la visita girada al filial del Deportivo y los resultados de la vigésimo cuarta jornada del grupo I de Segunda RFEF.

El Fabril ha vuelto a ganar al Numancia y también lo ha hecho el filial del Real Oviedo, el Vetusta,

en un campo siempre complicado como Les Caleyes.

El filial del Real Oviedo se ha mostrado superior tras el descanso al Lealtad y ha terminado ganando por 1-2.

Con ello sigue encabezando la clasificación del grupo I de Segunda RFEF, con 49 puntos, los mismos que el Fabril.

La tercera plaza en la clasificación sigue siendo para la Gimnástica Segoviana que sólo ha podido empatar en su casa (1-1) frente al Bergantiños. Suma 43 puntos, por 34 del equipo gallego, noveno en la clasificación.

El Coruxo es cuarto (41 puntos), tras ganar por la mínima (1-0) al Samano.

El Salamanca, que no ha podido pasar del empate sin goles frente al Marino, es quinto. Cierra la fase de promoción con 40 puntos.

La setas plaza es para el Ourense, con 38 puntos, que ha empatado a tres frente al Rayo Cantabria.

El Númancia es séptimo con 36 puntos. O en otras palabras, está a 13 puntos de la cabeza de la clasificación y a 4 de la fase de promoción.

Quedan por delante diez jornadas y 30 puntos para mejorar los números y la clasificación.

El Real Avila ha tomado aire en la clasificación, tras su victoria a domicilio ante el filial del Burgos (1-2), próximo rival del Numancia. El equipo abulsense es octavo en la clasificación, con 34 puntos.

En el resto de la jornada se ha registrado además la victoria del Atlético Astorga (1-0) frente al Langreo y el empate del filial del Real Valladolid (2-2) frente al Samano.