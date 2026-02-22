El Numancia cae en tierras gallegas frente al Fabril (2-1)

Domingo, 22 Febrero 2026 17:36

El Numancia ha vuelto a perder frente al Fabril. En esta ocasión ha sido en tierras gallegas, en un encuentro donde el equipo soriano ha partido con un planteamiento muy conservador.

El filial del Depor ha dominado la mayor parte del partido y en el tramo final de la primrea parte ha conseguido sus dos goles, que le han permitido irse con ventaja cómoda al descanso.

El Numancia ha recortado distancias a los pocos minutos de la reanudación, pero el conjunto rojillo no ha conseguido remontar. en su visita a Abegondo.

Los blanquiazules han perdonado mucho ante el Numancia especialmente en la segunda parte, en la que han contado con numerosas llegadas al área rival y ocasiones de peligro.

La primera ocasión del partido ha sido para el Numancia, que ha aprovechado una pérdida de Mané dentro del área para hacer un centro hacia el punto de penalti, sin llegar a encontrar rematador debido a que el balón fue interceptado por Samu Fernández.

No ha tardado la respuesta del Fabril, ya que pocos minutos después el propio Mané ha probado fortuna con un disparo desde la frontal del área hacia la escuadra, pero una mano salvadora del guardameta del conjunto rojillo ha evitado el tanto inicial del equipo blanquiazul.

Con el paso de los minutos, se fue cerrando el partido en un contexto de máxima igualdad entre ambos equipos y el Numancia recibió la primera amonestación del encuentro tras una dura falta de Fermín sobre Quique Teijo.

El cuadro local apostó por una presión alta, buscando provocar el error de la defensa rival, pero no supo materializar sus numerosas llegadas al área rival.

Manu Ferreiro no pudo continuar sobre el terreno de juego por molestias físicas y el Fabril se ve obligado a realizar su primera sustitución a la media hora de partido y entró en su lugar Rubén Dominguez.

El Numancia desaprovechó una ocasión muy clara que le habría permitido adelantarse en el marcador.

Tras un gran desmarque, Dani García superó a la línea defensiva blanquiazul y se encontraba solo ante Hugo Ríos, pero su disparo se marchó desviado.

Justamente en la siguiente acción, un centro raso de Quique Teijo fue rematado por Mario Nájera que adelanta al Fabril en Abegondo en el minuto 38.

El festival de goles no cesó en Abegondo y el Fabril estaba viviendo su mejor momento del partido, ya que pocos minutos después Noé Carrillo anotaba el segundo gol favorable al Fabril y le permitió al fillial deportivista irse al descanso con una victoria y dos goles de diferencia.

El Numancia ha recortado distancias, a los pocos minutos tras la reanudación, gracias a un gol de Pablo Alvarez, que aprovechó una mala colocación de la línea defensiva del Fabril.

El conjunto gallego se sumó al ataque tras recibir el tanto y gozó de varias ocasiones para anotar un tercer gol, pero no pudieron transformarlas.

El Fabril dominó el partido y tuvo oportunidades claras para agrandar su ventaja, en las que Iván Martgínez tuvo trabajo para evitar goles.

El Numancia también tuvo ocasiones mediante contraataques que buscaban el empate, pero el fillial del Dépor se mantuvo seguro atrás.

Aviso peligroso al Fabril, que perdonó mucho en la segunda mitad, tras un gol anulado del Numancia por fuera de juego a falta de diez minutos.

Otra ocasión para Mario Nájera, que realizó un gran partido con gol incluido, que tuvo un disparo dentro del área tras una gran jugada individual de Fabi pero su disparo se marchó desviado.

Noé Carrillo pudo sentenciar el partido en el tiempo de añadido, pero el guardameta detuvo su disparo.

En los últimos minutos, el Numancia tuvo varias llegadas a la portería de Hugo Ríos pero el equipo gallego mostró una defensa rocosa y pudo aguantar el resultado.

Tramo final sufrido para el Fabril tras no saber aprovechar sus ocasiones de la segunda mitad.

Ficha técnica.-

Deportivo Fabril: Hugo Ríos; Quique Teijo, Samu Fernández, Aarón Sánchez, Mané; Enrique, Noé, Nájera, Fabril, Ferreiro y Nsongo Bil.

CD Numancia: Iván Martínez; Fermín, Ian Olivera, De Frutos, Alain; Néstor Lucas, Moustapha, Delgado; Juancho, Pablo Alvarez y Dani García.

Árbitro: Jayro Muñoz (Extremadura).

Goles: 1-0 Nájera, min. 38; 2-0 Noé, min 42; 2-1 Pablo Álvarez, min 50.