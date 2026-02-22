Ganadores del torneo infantil de ajedrez “Los Rábanos” 2026

Domingo, 22 Febrero 2026 16:45

Alonso García Bartolomé ha ganado el Torneo infantil de ajedrez “Los Rábanos” 2026 sin ceder siquiera unas tablas en las seis partidas disputadas.

Tras él, se han situado Oskar Lecumberri Marqués, con 5 puntos, y Mateo Barca Borobia, con 4

Por categorías, los ajedrecistas sub-14 fueron encabezados por el mencionado Mateo Barca, seguido de Bruno Sanz Salinas y de Lucas Fernández Cabezón, todos ellos empatados a puntos.

En la categoría, sub-12, el mejor fue el vencedor Alonso García, seguido de Oskar Lecumberri y de Adriana Martínez García.

Los tres primeros sub-10 fueron Samuil Nenov Velikov, Gabriel Laspeñas Bernal y Miguel Gómez Castejón. Finalmente, los sub-8 premiados fueron Sofía Lecumberri Marqués, Ezkai Álvaro Llorente y Úrsula Pascual Gómez.

El Torneo infantil de ajedrez “Los Rábanos” 2026 se celebró el sábado, 21 de febrero, mediante un sistema suizo de seis rondas y con un ritmo de 15 minutos más 3 segundos por movimiento.

Como en ediciones anteriores, el Torneo contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Los Rábanos y de la Diputación Provincial de Soria, que ofrecieron 12 trofeos para distribuir entre los mejores jugadores de las cuatro categorías establecidas. Los premios fueron entregados por la alcaldesa Dña. Gemma Hernández Ramos.

El XI Circuito infantil de ajedrez “Alfoz de Soria”, del que forma parte este torneo, continuará con el Torneo infantil de ajedrez “Ólvega” 2026, que se celebrará en el Centro Social de ölvega el próximo 21 de marzo. Este Torneo tendrá también una faceta absoluta, pues se disputarán simultáneamente el torneo infantil y uno de carácter general.