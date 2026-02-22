Herida mujer en incendio ocurrido en vivienda de Matanza de Soria

Domingo, 22 Febrero 2026 10:03

Una mujer ha resultado herida en el incendio de una vivienda en Matanza de Soria, pueblo agregado a San Esteban de Gormaz.

El incendio ha ocurrido a las 21:50 horas de la noche de este sábado en la calle La Guia.

El incendio se ha declarado en la planta baja de una vivienda de dos pisos, y han solicitado asistencia para una mujer de 27 años, consciente, con quemaduras en rodilla, brazo y cara.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Soria, a los Bomberos de San Esteban de Gormaz y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de San Esteban de Gormaz.

La herida ha sido trasladada al hospital de Soria en la ambulancia de Emergencias Sanitarias con el personal de Atención Primaria