Los bomberos de la Ribera, Almazán y Soria se movilizan para incidencias por inundaciones

Lunes, 16 Febrero 2026 13:25

Los profesionales de los parques de Bomberos de la Diputación de Soria en la Ribera y en Almazán y el de Soria, de la mano del convenio suscrito con el Ayuntamiento, han tenido que realizar diversas actuaciones este fin de semana debido a las inundaciones de pueblos en la provincia.

Los bomberos de la Diputación del parque de la Ribera, que unifica los de El Burgo de Osma y san Esteban de Gormaz, recibió a las 5:50 horas del 14 de febrero una llamada del 112 alertando de que un vecino del Burgo de Osma tenía el sótano inundado.

Al contactar con el alertante explicó que el río Ucero estaba con un caudal exagerado y su calle es colindante al río, C/ Edades del Hombre. Los sumideros de los sótanos rebosaban agua.

A las 8:20 horas de la mañana de este mismo día, el alcalde de San Est4eban de Gormaz, Daniel García, pidió colaboración profesional y de voluntarios por la crecida del río Duero en todas las casas aledañas a la Rambla, parte central del pueblo de San Esteban de Gormaz (zona de la puerta del Arco), desalojo del Camping, evacuación de gente de las empresas del polígono de la Tapiada, revisión del pueblo de Pedraja de San Esteban y carretera de Soto de San Esteban,información a propietarios de las casas aledañas en carretera de Atauta y aconsejable evacuación a los propietarios.

Los bomberos tuvieron que cortar4 determinados accesos del pueblo y polígono industrial en prevención.

Una vez realizadas las labores prioritarias de avisó a empresas y vecinos juntos con el desalojo del Camping, los bomberos se centraron, junto con vecinos y colaboradores, en la creación de un dique de zahorra y sacos con el fin de salvar unas casas en la zona de la Rambla.

Posteriormente realizaorn un dique de sacos en una de las puertas de la residencia de mayores, dejando la otra puerta accesible al paso, pero con sacos preparados para poderla tapiar también si fuera necesario.

Una vez terminadas estás tareas se realizó con el sargento de Bomberos un balizado de nivel en diferentes partes del río con unos kilómetros de diferencia entre balizas para tener un control del caudal.

Finalmente se realizó una revisión de calles cortadas y se cortó el tráfico en la N-110.

A primera hora del 15 de febrero junto con el sargento de Bomberos y el alcalde sanestebeño se revisaron zonas y se valoró la restauración del tráfico en carretera de Atauta.

A primera hora la carretera de Atauta seguía con una zona anegada de agua.

Los bomberos localizaron sumideros, levantaron arquetas, las revisaron con bicheros y colocaron vallas para señalizar las arquetas.

Parque de Bomberos de Almazán

Los Bomberos de la Diputación de Soria de la zona de Almazán, en el fin de semana del 13 al 15 de febrero, fueron requeridos por numerosas incidencias derivadas todas ellas por las crecidas del río Duero a su paso por el término municipal de Almazán.

Estás incidencias han consistido en la entrada de agua en diferentes inmuebles de la avenida de Soria.

Tres inmuebles, viviendas unifamiliares, son afectadas en sus patios traseros por acumulación de agua afectando a unos depósitos soterrados de gasoil, está afectación en ningún momento ha comprometido la seguridad de personas.

El último de los inmuebles, sí que se ve afectado en el interior del mismo por entrada de agua, quedando el mismo sin posibilidad de habitabilidad.

También los bomberos han asistido al personal técnico de la empresa Sarrió, en la reparación del colector para captación de agua que estaba afectado por la fuerza del agua, doblando los collarines de unión en sus tuberías y dejando fuera de servicio las bombas, solo se vio afectada la producción durante un tiempo hasta la resolución del mismo.

Además revisaron y señalizaron diferentes balsas de agua en carreteras junto con guardia civil de tráfico.

Por último, tras la solicitud de un vecino del pueblo, propietario de unos animales, los bomberos realizaron el rescate de unos perros en una finca aledaña al cauce del río.

En este rescate se consiguió recuperar con vida a un perro adulto y cuatro cachorros; en algunos puntos del terreno se alcanzó 1,5 metros de profundidad.

Los animales se encontraban en el interior de diferentes cobertizos y estaban subidos a elementos que estaban flotando, permitiéndoles aguantar vivos hasta el rescate por parte de bomberos.

El resto de las incidencias consistieron en inspecciones técnicas a lo largo del cauce revisando mediante testigos y marcas para controlar la subidas o bajadas del cauca, al igual que revisión de puntos críticos.

Los bomberos han agradecido la colaboración de la Policía Local de Almazán, Guardia Civil de seguridad ciudadana y de tráfico, y por último, también al personal del consistorio de Almazán.

Bomberos de Soria

Las actuaciones en Garray del parque de bomberos de Soria capital, se enmarcan dentro del convenio de colaboración, por el que la institución provincial aporta la cuantía de 500.000 euros, para que atiendan las incidencias en los 30 kilómetros en el perímetro de la capital.