Diputación destina casi 400.000 para stands propios en dos ferias agroalimentarias

Lunes, 16 Febrero 2026 13:54

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial ha aprobado dos expedientes de contratación para estar presentes en la Feria de Alimentación de Barcelona y en Salón Gourmet en Madrid.

Por una parte, se aprueba el expediente de contratación del servicio de alquiler de suelo, diseño, montaje y desmontaje del stand y alquiler de elementos adicionales en la Feria alimentaria de Barcelona por un presupuesto de 223.736 euros.

Esta feria se realiza de forma bienal y este año tendrá lugar del 23 al 26 de marzo, siendo considerada una de las más importantes a nivel nacional e internacional que se celebran en nuestro país.

Han sido los propios empresarios del sector agroalimentario soriano los que han elegido esta opción ante las buenas expectativas para los productos de calidad sorianos, por lo que la institución provincial hace un esfuerzo económico importante.

Otra de las ferias relevantes para los productos sorianos, es Salón Gourmets, que en esta Junta de Gobierno se ha adjudicado el contrato de servicio con stand institucional de la Diputación provincial de Soria a la empresa PROGOURMET por 170.000 euros.

La adjudicación es directa al ser la única empresa capacitada para la organización de este evento.

En la pasada edición participaron un total de 23 empresas sorianas del sector agroalimentario, dentro de un stand propio diseñado para seguir posicionando los productos de la provincia en los principales escaparates nacionales e internacionales.

Por otra parte, laJunta de Gobierno ha adjudicado la obra de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado del tramo de la carretera provincial SO-P-2102, entre los puntos kilométricos 10,660 al 17,930; de Borobia a SO-P-2017 en Ciria a la UTE integrada por Padecasa Obras y Servicios SA-Homisoria SL en la cantidad de 568.913 euros.

En Planes provinciales se adjudica la obra redes y pavimentación de la calle Los balcones en San Pedro Manrique a la empresa Construcciones y Obras Públicas Numantinas SL en la cantidad de 83.000 euros; y la pavimentación de la calle Duero en Covaleda a la empresa Promociones Barañain SAU por 94.688 euros; quedando desierta la mejora de depuración de las piscinas de Navaleno.

Se prorrogan el plazo de ejecución del contrato de servicio de diseño de una estrategia de comunicación online de la marca Soria es otra historia hasta el 23 de marzo, también el contrato de servicio de prevención de riesgos laborales hasta el 20 de marzo de 2027 y el servicio de mantenimiento de los equipos de cloración de agua para consumo humano y el control de calidad en los municipios de la provincia hasta el 30 de abril de 2027.

La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente para la enajenación mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto-subasta de siete vehículos y maquinaria no utilizables, que serán publicados en el Boletín Oficial de la provincia.